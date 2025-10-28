林信義率團赴韓 分享台灣特色優勢提升在APEC地位

2025 APEC領袖會議在韓國慶州舉行，代表總統賴清德出席的領袖代表林信義今天啟程，他表示，將分享說明台灣在各領域特色跟優勢，吸引投資、促進交流，提升台灣在APEC地位。

2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，賴總統再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席，賴總統期許傳達台灣3項重要主張，包括台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展；台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；以及台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。

林信義28日上午率團搭乘長榮航空班機出訪，國安會秘書長吳釗燮等人到場送機，林信義在桃園國際機場的國賓門發表行前談話表示，APEC是個經貿多邊論壇，是代表團可以和其他會員國平等互動的重要場域，於現在經濟形勢多變的情況下，非常難得可以出席經濟領袖會議。

林信義指出，台灣過去積極參加APEC會議也做出重要貢獻，近來政經情勢多變，特別在區域經濟，以及人口變遷、變化非常多，更突顯了包括公私部門以及各企業團體，一起面對、共同合作找出解決之道的重要性與急迫性。

林信義說，過去台灣在經濟方面的表現，累積很多經驗，也可以對APEC會議做出重要貢獻。特別是台灣長期所培養鍛鍊的優勢跟經驗，能在APEC扮演舉足輕重的角色，而且可以協同其他會員國，共同促進APEC的均衡、普惠、永續以及創新成長的共同目標。

林信義表示，此行也會利用機會向各會員國的領袖及企業代表，表達賴總統特別希望傳達的任務，能分享說明台灣在每個領域的特色跟優勢，特別是在半導體、AI、智慧醫療、中小企業這些特色跟優勢，希望能推銷台灣、吸引投資、促進交流，進一步提升台灣在APEC的地位。

林信義指出，太平洋非常浩瀚廣大，去年在太平洋的右邊舉行APEC，今年在左邊舉行，但他認為只要各會員體能夠充分合作，距離不會是障礙，合作問題也不會是困難。

總統府日前表示，林信義曾於2005年及2024年兩度以領袖代表身分出席APEC領袖峰會，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴總統出席今年領袖會議最合適的人選。

