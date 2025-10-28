快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

林信義率團赴韓 分享台灣特色優勢提升在APEC地位

中央社／ 桃園機場28日電

2025 APEC領袖會議在韓國慶州舉行，代表總統賴清德出席的領袖代表林信義今天啟程，他表示，將分享說明台灣在各領域特色跟優勢，吸引投資、促進交流，提升台灣在APEC地位。

2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，賴總統再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席，賴總統期許傳達台灣3項重要主張，包括台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展；台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；以及台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。

林信義28日上午率團搭乘長榮航空班機出訪，國安會秘書長吳釗燮等人到場送機，林信義在桃園國際機場的國賓門發表行前談話表示，APEC是個經貿多邊論壇，是代表團可以和其他會員國平等互動的重要場域，於現在經濟形勢多變的情況下，非常難得可以出席經濟領袖會議。

林信義指出，台灣過去積極參加APEC會議也做出重要貢獻，近來政經情勢多變，特別在區域經濟，以及人口變遷、變化非常多，更突顯了包括公私部門以及各企業團體，一起面對、共同合作找出解決之道的重要性與急迫性。

林信義說，過去台灣在經濟方面的表現，累積很多經驗，也可以對APEC會議做出重要貢獻。特別是台灣長期所培養鍛鍊的優勢跟經驗，能在APEC扮演舉足輕重的角色，而且可以協同其他會員國，共同促進APEC的均衡、普惠、永續以及創新成長的共同目標。

林信義表示，此行也會利用機會向各會員國的領袖及企業代表，表達賴總統特別希望傳達的任務，能分享說明台灣在每個領域的特色跟優勢，特別是在半導體、AI、智慧醫療、中小企業這些特色跟優勢，希望能推銷台灣、吸引投資、促進交流，進一步提升台灣在APEC的地位。

林信義指出，太平洋非常浩瀚廣大，去年在太平洋的右邊舉行APEC，今年在左邊舉行，但他認為只要各會員體能夠充分合作，距離不會是障礙，合作問題也不會是困難。

總統府日前表示，林信義曾於2005年及2024年兩度以領袖代表身分出席APEC領袖峰會，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴總統出席今年領袖會議最合適的人選。

APEC 林信義

延伸閱讀

墨西哥與川普談妥 可展延關稅豁免期限

賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權脅迫

高市早苗會見川普 林佳龍：美印太戰略與日台有密切關係

敲定稀土開放協議 美中化解貿易對立

相關新聞

鏡週刊指狗仔帳房出逃「橘子翻版」 黃國昌三度反嗆缺德何時要道歉

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，傳出所謂狗仔金流為永豐銀行前總經理張晉源的秘書李光昕。黃國昌今天對此表示，精鏡傳媒不僅編故...

KP SHOW票價8800元貴嗎？ 戴利玲：柯文哲與BLACKPINK不相上下

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，檢方指控，柯侵占KP SHOW的77萬元盈餘，演唱會主辦人尼奧公司負責人戴...

【重磅快評】綠委可撒幣345億 藍營不能造福年輕父母？

民進黨大罷免失利後，立院黨團今天鄭重宣布因財劃法公式問題有345億元撥不出去，黨團建議這筆錢用在國民年金月領8千元、勞退...

爭取國民黨台南市長初選挨批「來亂的」 陳以信：我來撥亂反正

國民黨前立委陳以信近期表態投入台南市長黨內初選，引發各界討論，雖有支持者認國民黨該有新氣象，但不少選民痛批「根本是來亂的...

養豬協會拜會國民黨團 盼監獄、阿兵哥助消化30萬頭豬

台灣養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部赴國民黨立法院黨團送陳情書，除盼協助修法解決相關法規問題外，最重要是...

陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民

中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋為台獨頑固份子，並聲稱其行為涉嫌分裂國家犯罪，決定立案偵查。民進黨發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。