爭取國民黨台南市長初選挨批「來亂的」 陳以信：我來撥亂反正

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨前立委陳以信近期表態投入台南市長黨內初選，引發各界討論，不少選民痛批「根本是來亂的！」，盼他別來扯後腿，對此，陳以信今宣布第2項競選政見時回應，強調「我不是來亂的，我是來撥亂反正！」。記者萬于甄／攝影
國民黨前立委陳以信近期表態投入台南市長黨內初選，引發各界討論，不少選民痛批「根本是來亂的！」，盼他別來扯後腿，對此，陳以信今宣布第2項競選政見時回應，強調「我不是來亂的，我是來撥亂反正！」。記者萬于甄／攝影

國民黨前立委陳以信近期表態投入台南市長黨內初選，引發各界討論，雖有支持者認國民黨該有新氣象，但不少選民痛批「根本是來亂的！」，盼他別來扯後腿，對此，陳以信今宣布第2項競選政見時也回應，強調「我不是來亂的，我是來撥亂反正！」。

陳以信表示，國民黨因長期沒有在台南的中間選民、在市政願景上耕耘，因此現在遇到結構性的困境，需要更好的人才、更新的論述方式，而黨內上次就已試過用徵召方式、相同人選，但仍無法突破困境，那這次又有何差別，因此盼此次透過初選選賢與能，吸引更多中間選民。

陳以信坦言，國民黨現在無法靠原有基本盤勝選，只有透過把餅做大，多為國民黨爭取5萬到10萬選民支持，未來才能真正有機會單打獨鬥選贏民進黨，不要老想說要用集結、還是合縱連橫的合作模式，國民黨要能夠有骨氣單獨取得過半台南選民支持，才是正本清源之道。

他提到，許多黨內支持者其實不反對初選，大家只是擔心初選過程會惡言相向、彼此分裂，造成國民黨形象損傷，「擔心會發生像民進黨一樣的狀況」，但他可保證會用君子之爭，以政策論述等方式進行初選。

陳以信說，很多選民現在認為自己是來亂的，但「我不是來搗亂，我是來撥亂反正」，要來讓台南市長選舉回歸正常，而正常的市長選舉應該是選賢與能、選未來願景，「選市長不是要給誰出氣，選市長是要給城市爭氣」，呼籲網友無需在網路留言批評，外界都還沒批評，自己人就先罵，只是親痛仇快，大可不必。

陳以信今上午宣布第2項主要競選政見，將設置「AI副市長」，以市政整體戰略高度，任命一位虛擬的AI副市長，專責推動AI技術在市政治理與管理的各個面向應用，達成市政「再現代化」的目標。

國民黨 陳以信

