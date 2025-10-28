黃國昌要選新北又提地方聯合治理 綠營轟這就是期約賄選

國民黨準主席鄭麗文訪新竹談及期盼新竹持續藍白合基調，民眾黨主席黃國昌也稱要推動聯合政府，今新北市議會進行市政總質詢，綠營議員質疑，黃國昌指的聯合政府就是在選前就在分位子，這就是期約賄選，就是搓圓仔湯。

民進黨議員廖宜琨說，這次國民黨主席選舉大陸介選很嚴重，網路上很多消息就是大陸在策動，他要請教侯友宜，對於黃國昌提出聯合政府及地方聯合治理的說法，這是哪一種的民意? 是為民爭取還是權力分贓? 他認為聯合政府應該是在選後才來談，若在選前就是在分位子，這就是搓圓仔湯，是期約賄選。

廖宜琨說，黃國昌若進到新北市府內閣，恐怕只是用一貫手法亂弄市政，大家看到他在立院做法應該是有目共睹，他要提醒市長，市府是全民市府，不適哪個政黨的市府，也不是權力分贓的市府。

民進黨議員鍾宏仁也說，選前就在談政黨合作談聯合政府就在談位子，這就會有期約賄選的嫌疑，而黃國昌有意選新北市長，但黃過去有許多爭議事件，包括黃跟監特定人士，這就是侵犯隱私有違法問題，若藍綠共推市長，黃適合當新北市的候選人嗎?

侯友宜回應，政黨合作不單是選票問題，最重要是要有共同的價值，對於每個人的想法就是彼此間互相尊重，他認為主流民意就是為民做事。

商品推薦