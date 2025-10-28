民眾黨團：NCC人事案凶多吉少 卓榮泰延宕提名將提譴責

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰拖延國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案提名，4位被提名人早在去年底就陸續接獲徵詢，行政院卻執意等到大罷免結束後才送出名單，卓榮泰說謊成性罪證確鑿，民眾黨團將會就此提出譴責案。

民眾黨立法院黨團上午舉行「人事延宕機關癱瘓，誰之過？」記者會，黃國昌在會中指出，立法院交通委員會千呼萬喚，上周終於排審NCC委員人事案，行政院早在去年就不斷延宕提名，卓榮泰今年甚至說出「部分被提名人有生涯規劃，所以要等到委員回覆意見」，如今4位被提名徹底戳破其謊言，證明從頭到尾就是卓榮泰在說謊。

黃國昌說，民進黨今年發動所謂的大罷免，卓榮泰原本心想大罷免大成功，執政黨立委就可以當橡皮圖章，結果最後不如他們的如意算盤，終於心不甘情不願地送出名單，「當時赫然發現，行政院送到立法院的人事資料，明明壓的時間就是5月，代表早就徵詢完畢確定名單。」

黃國昌指出，卓榮泰說謊成性罪證確鑿，NCC主委被提名人蔣榮先坦承今年5月初接獲徵詢、兩周後同意出任該職務，副主委被提名人程明修也說去年底接獲徵詢、今年5月正式同意邀請，NCC委員被提名人黃葳威坦承今年5月同意出任，被提名人羅慧雯則是早在去年底就接獲徵詢，「我們要請問卓榮泰，請問你到底在等誰？」

黃國昌批評，卓榮泰就是在等大罷免，刻意延宕NCC人事案提名，行政院長不惜說謊欺騙，政治凌駕一切莫此為甚。

「卓榮泰違法亂紀、對國會說謊，欺騙國人已經是鐵打的事實」，黃國昌說明，NCC委員被提名人全部打臉卓榮泰的說法，對於行政院長如此目無法紀，並未依法提出NCC委員名單，民眾黨團本周將會提出譴責案。

民眾黨立委林國成則說，NCC委員人事案早在今年5月定案，行政院非要等到大罷免結束後才送出名單，不僅過程完全黑箱，更是政治凌駕專業，這是非常要不得的提名，民眾黨團將會嚴格審查。

此外，黃國昌也表示，中選會委員人事案同樣遭到延宕，卓榮泰上周答詢時為此三度致歉，事後透過幕僚徵詢民眾黨團意見，是否有意推薦中選會委員人選，然而民眾黨團向來開大門走大路，麻煩行政院正式發函給民眾黨團，同時也應該徵詢國民黨團的意見與看法。

黃國昌強調，民眾黨團就是開大門走大路，如果要向社會廣徵人才、徵詢在野黨立委的意見，那就透過正式行文的方式處理，而未來等到行政院正式發函，民眾黨團也願意跟朝野政黨集思廣益，共同面對問題解決問題。

面對媒體詢問，國民黨團放話NCC人事案「一個都不同意」，民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團秉持三大審查標準，分別為人選是否具有專業性與獨立性、問卷答覆內容，還有在委員會的詢答表現，然而目前看起來是「凶多吉少」，民眾黨團將會有進一步討論。

