普發現金13歲以上不得代領 羅智強批擾民：晉惠帝思維

普發現金一萬元登記入帳預計11月5日開放登記，最快11月12日就能入帳。為杜絕普發現金之亂，國民黨立院黨團今日上午舉行記者會，提出三訴求要求行政院，第一，拓寬實體網路，終結郵局之亂；第二，建立金融快速通道，保護無辜存戶；第三，廢除擾民規定，還給人民便利。

黨團書記長羅智強表示，國民黨提案普發現金一萬元還稅於民，民進黨在立院不斷杯葛，批普發現金是毀憲亂政，口中喃喃喊著「大罷免、大成功」。民意不站在民進黨，立馬換個面孔大喊「發現金、好暖心」，看不下去的網友大酸「民進黨真噁心」，這就是民進黨的荒腔走板。

羅智強表示，國民黨開路給民進黨走，民進黨連路都不走，普發現金亂象、奇怪的門檻一堆，配套完全不足夠。國民黨團提出三訴求，第一拓寬實體網路，終結郵局之亂；第二，建立金融快速通道，保護無辜存戶；第三，廢除擾民規定，還給人民便利。不知道民進黨哪位官員被雷打到，設置13歲以上不得代領的天才門檻。民進黨政府放下晉惠帝般的思維，好好看看人民需求，普發現金請發的便利、發的開心，不必要增加無謂的困擾。

黨團首席副書記長林沛祥說明，真正的工作正要開始，呼籲民進黨政府不再重蹈普發現金的亂象，順利普發現金是政府的責任。拓寬實體網路，終結郵局之亂，是請政府不要把責任丟給郵局，建議協調四大超商、公股行庫，全面開放臨櫃領現。中央政府統一規畫在各縣市區公所、戶政事務所設置普發現金協助站，設置專人為不熟悉3C的長輩民眾提供諮詢。

林沛祥表示，建立金融快速通道，保護無辜存戶。針對帳戶凍結亂象，建議金管會建立兩大機制，政府支付安全保障，明令所有金融機構，不得將政府普發的款項，視為「可交易」，觸發自動凍結；建立跨部會帳戶爭議快速處理小組，設立單一申訴專線，承諾在24小時內，解決民眾被誤鎖帳戶問題，人民的血汗錢，不應該成為政府打詐失準下的犧牲品。

林沛祥指出，廢除擾民規定，還給人民便利。國民黨團強力要求，立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一規定所有未成年子女，父母都可以代領，或網路登記，將款項匯入孩童自己的帳戶。要求民進黨政府，把簡單的事情還給人民，不要讓官僚的思維，給德政添亂，帶民怨災難。

