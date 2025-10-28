綠問認同鄭麗文中國人說法？侯友宜：中華民國人
新北市議會市政總質詢首日，民進黨團議員詢問是否認同國民黨主席當選人鄭麗文自稱是中國人的說法。市長侯友宜表示，「我是堂堂正正的中華民國人」。
民進黨團總召廖宜琨今天率民進黨議員鍾宏仁、彭佳芸、鄭宇恩、張嘉玲等人紛紛就鄭麗文當選國民黨主席的問題質詢，他們質疑鄭麗文在這屆總統大選前，認為侯友宜民調最低，主張要「換侯」，是否會影響下屆市長選舉提名等事宜。
張嘉玲表示，據她了解，侯友宜選總統時，鄭麗文曾約侯友宜講了2個小時，要求大選由鄭麗文操盤，最後侯友宜拂袖而去。侯友宜對此說，笑笑就好，選後所有事情都是由他負責。
侯友宜也笑說，議員們都很關心國民黨選舉，難道是想加入國民黨。他多謝議員們關心，希望議員還是應質詢市政。彭佳芸詢問是否認同鄭麗文自稱是中國人的說法，侯友宜表示，「我是堂堂正正的中華民國人」。
鄭宇恩質疑中國介入國民黨黨主席選舉，侯友宜強調，不會接受台灣選舉受境外勢力介入，若有介選，自有國安局去調查並依法辦理，他仍期待兩岸人民交流應依法律、應規定辦理。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言