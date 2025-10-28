綠問認同鄭麗文中國人說法？侯友宜：中華民國人

新北市議會市政總質詢首日，民進黨團議員詢問是否認同國民黨主席當選人鄭麗文自稱是中國人的說法。市長侯友宜表示，「我是堂堂正正的中華民國人」。

民進黨團總召廖宜琨今天率民進黨議員鍾宏仁、彭佳芸、鄭宇恩、張嘉玲等人紛紛就鄭麗文當選國民黨主席的問題質詢，他們質疑鄭麗文在這屆總統大選前，認為侯友宜民調最低，主張要「換侯」，是否會影響下屆市長選舉提名等事宜。

張嘉玲表示，據她了解，侯友宜選總統時，鄭麗文曾約侯友宜講了2個小時，要求大選由鄭麗文操盤，最後侯友宜拂袖而去。侯友宜對此說，笑笑就好，選後所有事情都是由他負責。

侯友宜也笑說，議員們都很關心國民黨選舉，難道是想加入國民黨。他多謝議員們關心，希望議員還是應質詢市政。彭佳芸詢問是否認同鄭麗文自稱是中國人的說法，侯友宜表示，「我是堂堂正正的中華民國人」。

鄭宇恩質疑中國介入國民黨黨主席選舉，侯友宜強調，不會接受台灣選舉受境外勢力介入，若有介選，自有國安局去調查並依法辦理，他仍期待兩岸人民交流應依法律、應規定辦理。

