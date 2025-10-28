秘魯利馬商會長：商界挺台加入CPTPP 協助達此目標

快訊

中央社／ 台北28日電

秘魯利馬商會會長德拉托雷訪台，外交部政次陳明祺款宴時表示，台灣若能加入將為CPTPP注入更大動能。德拉托雷則說，秘魯商界支持台灣加入CPTPP，將持續協助促成此項目標。

外交部今天發布新聞稿指出，陳明祺27日午宴秘魯利馬商會會長德拉托雷（Roberto De La Tore）夫婦偕特別助理一行3人，並代表政府表達誠摯歡迎。

陳明祺表示，感謝德拉托雷支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。台灣經貿體制符合協定所要求的高標準，且遵循國際貿易承諾，台灣若能加入將為CPTPP注入更大動能。

陳明祺強調，台灣與秘魯同樣重視自由貿易及以規則為基礎的國際體系，雙方攜手合作將有助創造更具韌性與永續性的經貿關係。

德拉托雷指出，秘魯商界支持台灣加入CPTPP，將持續協助促成此項目標；他並介紹秘魯自由貿易區等招商措施與投資環境，歡迎台灣企業赴秘魯投資拓展國際布局。

外交部說明，秘魯利馬商會會長夫婦一行於23日至27日應邀訪台，期間除拜會監察院、行政院經貿談判辦公室、外交部及國際經濟合作協會外，另將參訪「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」等，深入瞭解台灣在高科技、雲端應用及物聯網領域的發展成果，為提升台秘雙方未來的合作與交流持續累積動能。

秘魯 外交部

