綠排審「海纜七法」 羅智強疑：做不到趕回中共軍機就是嘴砲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃10月30日排審「海纜七法」修正草案。國民黨立院黨團書記長羅智強今日質疑，立法不是問題，關鍵在於執法，民進黨也可以說，所有在台灣海峽灰色滋擾的船艦抓到就炸沉，上面的人全部抓起來關無期徒刑，問題是怎麼解決？記者屈彥辰／攝影
因台灣周遭海纜毀損的例子層出不窮，立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃30日排審「海纜七法」修正草案。國民黨立院黨團書記長羅智強今日質疑，立法不是問題，關鍵在於執法，民進黨也可以說，所有在台灣海峽「灰色滋擾」的船艦抓到就炸沉，上面的人全部抓起來關無期徒刑，問題是怎麼解決？

陳亭妃30日排審包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」與「船舶法」的「海纜七法」修正草案，以因應台海周遭海纜毀損的問題。

羅智強說，國家安全的維護，每個人都支持，但有分為行動族跟嘴炮族。民進黨所謂的「海纜七法」，最大的關鍵是如何執法，這些灰色滋擾過去在國民黨執政時不存在， 所以也沒有這些法律討論，現在民進黨政府需要這些法律就是因為民進黨沒有能力，防止灰色滋擾。

羅智強表示，民進黨是只有無能防止灰色滋擾嗎？國民黨執政時，中共軍機不敢踰越海峽中線也不會踰越海峽中線，民進黨執政後，圍台軍演以及圍台、擾台等已常態化。他只問賴清德總統、民進黨，請問有辦法把中共軍機趕到海峽中線以西嗎？有辦法阻絕圍台軍演騷擾嗎？如果連這些越過海峽中線的軍機都趕不回去，淪喪我國防衛縱深，那麼立法後怎麼執法？

羅智強說，立法不是問題，民進黨也可以說，所有在台灣海峽灰色滋擾的船艦抓到就炸沉，上面的人全部抓起來關無期徒刑，民進黨也可以立這個法，但民進黨要怎麼解決這件事情？連中共越過海峽中線都沒辦法阻攔。做得到把中共軍機趕回海峽中線以西叫做行動組，做不到就叫做嘴炮組。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，針對有關海纜被弄斷的事情，從航海界這邊知道的是，的確有很多大陸的非法漁船，也就是所謂的內陸漁船，移到外海作業，但這在國際海事法裡面就是違法的。現在兩岸關係不佳，就算大陸的船違法作業，我方無法透過正常管道，請對岸依法執法。兩岸缺乏溝通，缺乏互信打擊犯罪的基礎，海纜七法的確要好好檢討，但更現實的是如果海象那麼好控制的話，基本上就不需要那航海人員，就照地圖走就好了。

林沛祥表示，以其他國家來說，例如印尼、菲律賓等的海事法，或國際法來看，這些非法漁船本就不應該在這些灰色地帶下錨，造成海纜損害。如果透過一般的國際海事法就可解決事情，其實不需要大費周章，國際海事法裡就有規定，內陸漁船不得到外海作業。跟對岸協商，直接禁止，這是較實際的做法。

