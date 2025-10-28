快訊

談中國威脅與台灣國際處境 蕭美琴：貓被逼到牆角也會反擊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」(ARD) 「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪。圖／總統府提供
副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」(ARD) 「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪。圖／總統府提供

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」（ARD） 節目專訪時以「戰貓」精神比喻台灣如何應對中國大陸威脅以及國際處境，中央社報導，蕭美琴表示，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，也要具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會「應善待台灣這隻貓」。

總統府今天透過新聞稿表示，ARD「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪蕭美琴於台灣時間27日播出。媒體首先提到，蕭美琴過去專訪曾提及台灣像貓溫暖可愛，但招惹不得，台灣像貓一樣的精神有多強烈？蕭美琴回應，多數台灣人溫暖、慷慨且樂於助人。儘管許多國家在國際體系中對待台灣並不公平，台灣仍渴望成為世界良善的力量。

蕭美琴說，台灣人民仍會持續伸出友誼之手，致力為全球福祉做出貢獻，這就是「像貓一樣的精神」—既溫暖又可愛。她也曾用「戰貓」形容台灣人民，在面對國際社會中各種難關與挑戰所秉持的精神，必須具備極其靈活、敏捷且務實的特質，才能在艱困的環境中生存。

被問及中國正大舉投入軍備且不斷派遣軍艦對臺灣構成威脅。蕭美琴說，台灣對中國持續增加的武力恫嚇感到憂慮，並嚴肅看待此威脅。中國持續在我國海、空域擴大軍事演習，除了軍事威脅外，也運用混合式脅迫手段，包括在國際社會孤立和邊緣化台灣。在國內，中國也日益介入台灣的社群媒體、散播錯假訊息並干預政治活動等「認知作戰」。

蕭美琴說，此外，中國藉機針對我國社會中易受影響的產業施加經濟脅迫，亦即利用我們在貿易或其他產業的脆弱或依賴性作為工具或武器，脅迫台灣社會。因此，台灣確實正面臨許多不同的挑戰，但相信台灣人民仍會堅定捍衛其生活方式與自由。

蕭美琴說，台灣現在所做的一切努力都是為了防止戰爭的發生。台灣必須在國防上投入更多資源，以實力為後盾；我們不挑釁、也無意破壞國際秩序，但必須具備自我防衛的能力。

北京聲稱台灣才是造成緊張局勢的一方，甚至宣稱執政黨和蕭美琴是想讓台灣脫離中華人民共和國獨立的「分離主義者」。蕭美琴說，台灣人民對於捍衛自身的自由和生活方式抱持強烈信念，任何破壞區域穩定與和平的行為，都源自於北京，國際社會對此非常清楚。

被問及台灣是中國的一部分或是一個獨立國家相關問題。蕭美琴指出，依據我國憲法，中華民國一直存在，且台灣人民已行使投票權選出自己的政府，完成民主化的歷程。「我們堅信台灣的主權屬於台灣人民」。

至於台灣是否應立即與北京展開談判？蕭美琴說，台灣一向立場明確，只要對話建立在相互尊重和對等尊嚴的基礎上，我們對此抱持開放態度，並全力支持和平與穩定。台海的和平穩定對兩岸人民都有利，這是共同利益，因此我們樂意持續對話與交流。

針對俄烏戰爭的影響以及帶給台灣的啟示，蕭美琴說，今年正值第二次世界大戰結束80周年，這場戰爭曾為人類帶來深重的苦難與悲劇。歷史一再證明，戰爭沒有真正的贏家，侵略永遠無法得逞。台灣作為一個年輕的民主國家，從未將自由視為理所當然。回顧歷史，熱愛自由的人民，以及民主體制所賦予人民的力量，終將戰勝一切挑戰，贏得最後的勝利。

蕭美琴也表示，台灣與歐洲人民有同樣感受，沒有人想要戰爭和衝突。然而，生活在此相互連動的世界，任何角落發生的衝突也會對其他地方產生重大影響。台灣海峽是全球貿易、海運貿易的重要通道，也是維繫印太地區和平與穩定的關鍵樞紐。所有人都應關心區域的和平與穩定，同時重視全球經濟與供應鏈的安全與韌性，台灣在其中扮演極為關鍵的角色。因此，國際社會也應關注如何以公平與尊重的方式對待台灣。

