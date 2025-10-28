聽新聞
影／指政院延宕NCC人事又說謊 民眾黨團提案譴責卓榮泰
台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召黃國昌和立委陳昭姿、張啟楷、林國成出席。黃國昌批行政院長卓榮泰延宕NCC的人事案，明明已經有名單，又對立法院說謊，因此民眾黨團提案要求譴責卓榮泰。
記者會中指出去年行政院違法讓翁柏宗擔任NCC代理主委，NCC委員缺額之後，行政院不斷的延宕NCC委員補提名的事情，到今年五月卓榮泰表示因為要徵詢委員的意見，要等到委員回覆意見，等到大罷免失敗後，看到行政院送來的NCC被提名人名單，赫然發現時間是壓在五月，也就代表五月早就徵詢完畢，卓榮泰從頭到尾徹底在說謊。
黃國昌表示卓榮泰欺騙國人已經是鐵打的事實，四個卓榮泰自己提名的NCC提名人都在打臉卓榮泰，每個人都說今年五月他們早就同意了，民眾黨團這禮拜會正式提案譴責行政院長卓榮泰，針對卓榮泰目無法紀，違反通傳會組織法的規定，沒有依法準時把名單送來國會，還說謊把責任推給被提名人，表達民眾黨團的嚴正立場。
