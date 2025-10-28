快訊

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

中國重慶市公安局今稱，民進黨立委沈伯洋透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，涉「分裂國家犯罪」已立案偵查。沈伯洋火速透過臉書回應，一年內第六次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判。但他說，「無所謂，反正，台灣人沒在怕的」

面對大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。沈伯洋指出，沈伯洋說，昨天才分析中國的異常訊號，今天中國就行動了。解決提出問題的人，解決防衛台灣的人，果然很共產黨。

根據新華社報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，並呼籲民眾提供線索，公安機關將保密舉報人身分資訊。

沈伯洋 分裂國家 公安 黑熊學院

