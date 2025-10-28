聽新聞
0:00 / 0:00
遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝
中國重慶市公安局今稱，民進黨立委沈伯洋透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，涉「分裂國家犯罪」已立案偵查。沈伯洋火速透過臉書回應，一年內第六次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判。但他說，「無所謂，反正，台灣人沒在怕的」
面對大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。沈伯洋指出，沈伯洋說，昨天才分析中國的異常訊號，今天中國就行動了。解決提出問題的人，解決防衛台灣的人，果然很共產黨。
根據新華社報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，並呼籲民眾提供線索，公安機關將保密舉報人身分資訊。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言