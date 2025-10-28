賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權脅迫

賴清德總統昨（27日）出席美國以色列公共事務委員會晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方；以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得我國借鏡，他也始終認為，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴總統以英文致詞表示，2023年10月7日的哈瑪斯暴力攻擊，台灣不僅在第一時間就發聲譴責，後續也在人道援助、醫療物資上協助以色列人民。近期的停火與人質獲釋是這兩年多來最重要的進展，也是川普總統重大的外交成就，更是中東邁向和平的重要一步。

賴總統說，猶太文化是世界上最古老的文明之一，過去幾個世紀以來，猶太民族屢遭迫害，但是憑著堅毅的努力，現在全球超過1500萬的猶太人，都是世界各地的中流砥柱。台灣人民時常將猶太民族視為榜樣，因為我們國際處境艱難，又面臨中國對我國主權的威脅，但是台灣人從不氣餒或喪志，靠著自己的努力，成為全球高科技產業與AI發展不可或缺的關鍵夥伴。

賴總統提及，台灣是極少數每年固定與以色列、德國駐台單位舉行國際大屠殺紀念日活動的國家。近年的國際大屠殺紀念日活動都是由總統出席，除了告誡我們「Never Again」的沉重歷史意義，更是緬懷所有抵抗極權的勇氣。

賴總統說，國際情勢瞬息萬變，而台灣、美國及以色列，雖然地理位置相隔遙遠，但都秉持對自由、人權與法治的堅定信念，站在面對威權主義的第一線，保衛最基本的文明與價值。

賴總統強調，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，「以實力帶來真和平」的理念，才能克服各種變遷與挑戰，這也是台、美、以三國社會長期堅守的座右銘。以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得我國借鏡，他也始終認為台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴總統說，近年來，台灣持續提升自我防衛能力，明年度我們的國防預算按照北約標準將達到GDP3.32%，並且也會在2030年前達到GDP 5%。同時，將仿效以色列與美國的 「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密的防空系統。

除國防安全與外交合作，賴總統說，在全球供應鏈重組的重要時刻，經貿投資也是台美以三方可以加強合作的重要領域。台灣有成熟的先進晶片製程，非常願意在美國總統川普提出的「AI行動計畫」架構下，與以色列進一步合作。

