賴總統：台灣願意在川普「AI行動計畫」 與以色列合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統27日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴，以全英文致詞。他表示，在全球供應鏈重組的重要時刻，經貿投資也是台美以三方可以加強合作的重要領域。台灣有成熟的先進晶片製程，非常願意在川普總統提出的「AI行動計畫」架構下，與以色列進一步合作。

包括國安會秘書長吳釗燮、外交部次長陳明祺等，皆出席活動。

賴總統表示，台灣人民時常將猶太民族視為榜樣，因為國際處境艱難，又面臨中國對我國主權的威脅，但是台灣人從不氣餒或喪志，靠著自己的努力，成為全球高科技產業與AI發展不可或缺的關鍵夥伴。

賴總統說，近年來，台灣持續提升自我防衛能力，明年度國防預算按照北約標準將達到GDP3.32%，並且也會在2030年前達到GDP 5%。同時，將會仿效以色列與美國的 「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密的防空系統。

賴總統指出，未來，台灣會繼續提高國防投資，不僅要強化本土國防工業量能，也會持續對外採購所需的武器、技術以提升整體戰力，希望「美國以色列公共事務委員會」可以給予台灣更多支持與協助。

他提到，近年來，台灣與以色列行政、立法部門也互動熱絡，很榮幸收到一份聯合宣言，是由72位跨黨派以色列國會議員所簽署、共同支持台灣的國際參與。非常感謝以色列國會展現對台灣的支持，並且嚴正反對中國「一中」框架、扭曲聯合國大會第2758號決議的立場。

賴總統表示，除了國防安全與外交合作，在全球供應鏈重組的重要時刻，經貿投資也是台美以三方可以加強合作的重要領域。台灣有成熟的先進晶片製程，非常願意在川普總統提出的「AI行動計畫」架構下，與以色列進一步合作。

賴總統說，期待台灣發揮半導體產業重鎮優勢，結合美國、以色列的研發資源及經驗，攜手深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性。他相信，未來台美以三方合作，可以為區域帶來和平、穩定與繁榮。

以色列 美國

