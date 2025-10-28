普發現金卓急轉彎 不再說違憲、債留子孫？

「因為大罷免失效，還有民意考量，讓原本反對普發現金的行政院願意從善如流！」學者曲兆祥27日針對普發現金議題受訪說，明年還有縣市長選舉，行政院若再不發現金恐影響選票；藍委王鴻薇受訪時則說，當初還有綠委說普發現金是配合中共的窮台政策，如今因大罷免失效，政府急忙補破網，顯示民進黨的發言都是政治考量。

債留子孫？貢獻經濟？

近日行政院召開記者會，宣布11月5日起可以開始登記普發現金，但行政院長卓榮泰7月時才表示對發現金「內心天人交戰」，理由是普發現金「違憲」，將造成「舉債破千億」，債留子孫。但如今，財政部次長阮清華在政院記者會改口，表示普發現金可貢獻0.415%的GDP、經濟部長龔明鑫更認為可貢獻0.5%，從債留子孫變成經濟重大貢獻，前後態度落差甚大。

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，1萬元發與不發的關鍵點就是政治考量，由於大罷免前，包括國會改革、總預算與《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》等法案與預算，社會並沒有完全指責執政黨，在選票考量上，堅持不發在當時並沒有損失，因此行政院當時反對普發現金。

選舉與民意考量

但是在兩次大罷免以後，民意的呈現以及部分民進黨將大罷免失敗的責任歸咎於普發現金，而非不喜歡民進黨下，若再不發現金，加上2026年還有選舉，而普發現金若要落實本就要行政院配合，在擋不住民意的狀況下只好趕快發，因此政府發與不發之間，包含了政治與選票的考量，因此說詞大反轉。

「真的是大罷免治百病！」國民黨立委王鴻薇受訪時則說，當初在野黨提案普發現金，行政院相關部會都說違憲、債留子孫、恐掏空政府財政，還有民進黨立委說這是藍白在野黨配合中共的窮台政策，妖魔化普發現金。等到大罷免過後才想要補破網，如今就說普發現金可以提升消費、振興經濟，「完全是說一套、作一套。」

藍委批雙重標準

王鴻薇批評說，這顯示民進黨不管從大罷免開始，到如今鬥爭在野黨的說法都是政治語言、雙重標準。

對於在726大罷免後，為何民進黨政府對於普發1萬元現金的態度大轉彎一事，行政院發言人李慧芝曾表示，朝野都有反映民意，如今各行各業遇到美國關稅、風災水災影響，社會需要更多支持。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦