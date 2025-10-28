林佳龍提「國際海底電纜風險管理倡議」 盼資訊共享強化技術

外交部長林佳龍今天發表「國際海底電纜風險管理倡議」，期望建立國際平台促進資訊共享及強化認知等技術，並強調台海安全關乎公共利益，台灣將盡責維持區域安全。

科技、民主與社會研究中心（DSET）、福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）及外交部上午舉辦「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，此為福爾摩沙俱樂部台北年會系列活動一環。

外交部長林佳龍於論壇發表「國際海底電纜風險管理倡議」指出，認知日益增加的環境風險、意外損害、破壞行為、複合式威脅及地緣政治風險等，致力達成四大目標，包括風險緩解（Risk Mitigation），推動主動性維護、監測系統以及快速應變；其二是資訊共享（Information Sharing），建立情報交換、預警通報與意外事件經驗分享管道。

第三是系統改革（Systemic Reform），包括提倡遵守現有如「聯合國海洋法公約」的國際公約，並於必要時推動新準則；第四則是知識建構（Knowledge Building），透過培訓課程、工作坊與實務交流，強化各利益相關方的技術能力與知識。

林佳龍致詞時強調海纜對金融市場、供應鏈、關鍵能源系統以及國家安全的重要性。他指出，除了天災以及漁業活動對海纜的損壞，更令人擔憂的是蓄意破壞，尤其是作為混合戰、地緣政治脅迫的手段，企圖中斷或干擾通訊以獲取戰略優勢。這不是科幻小說，還是現實發生的事。

林佳龍指出，許多國際電纜經過或鄰近台灣，連結歐美等地區與印太地區，使台灣成為不僅具戰略重要性，也有責任保衛海纜連結。台海安全關乎公共利益，台灣將盡責維持區域安全。

林佳龍呼籲，保護海纜需要各國共同意識以及聯合決策行動。因此，台灣啟動「國際海底電纜風險管理倡議」，期望建立國際夥伴關係。此倡議是開放、具包容性以及合作平台，希望各利益關係方能加入。

年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）致詞時也說，台灣熟知持續的經濟、數位、論述等壓力，這就是為什麼台灣經驗至關重要，台灣必須是全球討論的一份子。

柯理和指出，這次「福爾摩沙俱樂部」年會聯合聲明也就此領域達成共識，期望建立更深且廣的歐台合作以尋求解方，以保護關乎民主及全球和平穩定的關鍵基礎設施。

歐洲「福爾摩沙俱樂部」今年首度來台舉辦年會，計有歐洲議會及歐洲17國國會超過40位議員來台。福爾摩沙俱樂部於2019年10月由歐洲議會及英國、德國及法國3國國會友台小組主席號召成立，目前由歐洲議會、歐洲各國及加拿大等31國國會友台小組主席擔任共同主席。

商品推薦