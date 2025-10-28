高市早苗會見川普 林佳龍：美印太戰略與日台有密切關係

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本首相高市早苗今天與美國總統川普舉行雙邊會談。外交部長林佳龍表示，感謝高市一再表達對台海和平的重視，美國的印太戰略和日本、台灣都有密切關係。記者陳正興／攝影
日本首相高市早苗今天與美國總統川普舉行雙邊會談，外界關切兩人會面的議題。外交部長林佳龍表示，感謝高市早苗一再表達對台海和平的重視，美國的印太戰略和日本、台灣都有密切關係。另一方面，「川習會」將登場，林佳龍強調，台美關係非常穩定，雙方在各方面都有密切合作。

高市早苗與美國總統川普舉行雙邊會談，林佳龍表示，他感謝高市早苗一再表達對台海和平穩定的重視，面對印太的挑戰，特別是中國大陸的威脅，台灣和日本都在第一島鏈，美日之間有安保條約，美台也有台灣關係法，美國的印太戰略和日本、台灣都密切相關。

另一方面，川普和習近平將在APEC領袖會議會面，對於是否擔憂川普會不會出賣台灣的利益？林佳龍強調，台美關係非常穩定，除了建立在台灣關係法和六項保證之下，不管安全、經貿等各方面，也都有相當密切合作。林佳龍說，我們也是以APEC會員的身分，由領袖代表到韓國參加年會。

他指出，除了APEC領袖高峰會外，會議期間也會有很多雙邊會議，台灣今年有相當多倡議，特別是針對半導體、AI、數位科技等方面都能有所貢獻，也希望透過APEC架構，倡議智慧醫療健康照顧這方面的基金。

林佳龍強調，台灣不只是一般參與者，我方也是貢獻者，希望透過APEC平台讓台灣可和世界鏈結，把台灣的發展經驗貢獻給更多國家。

台美關係 林佳龍 APEC

