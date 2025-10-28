何欣純請益之旅首拜會蔡英文 蔡：台中各區應平等獲得資源與照顧

立法委員何欣純今發出新聞稿指出，她在民進黨徵召、代表參選2026年台中市長之後，隨即啟動「心存請益、台中前進」的請益之旅。她首站拜會的是前總統蔡英文。蔡特別指及，無論是台中哪個區域、每個角落的市民朋友，都應該平等獲得政府的資源與照顧，讓各個區域發展平起平坐、台中未來欣欣向榮。

何欣純說，請益之旅最重要是聆聽台灣各界先進對台中未來市政發展的興革建言，作為擘劃台中市政願景藍圖的重要基礎。

何欣純說，蔡前總統以國政高度，親切分享市政規畫與執行的理念與想法，並提及，過去她曾在台中豐原曾租過房子、住過一陣子，深知台中人充滿溫暖、更有濃濃人情味，踏實生活、實事求是。

前總統蔡英文說，「大台中、大都會」，台中有山、海、屯、城，豐富多元的地形與多元人文樣貌形塑出大都會的格局、風貌。台中縣市合併升格為直轄市之後，原市區縣區合而為一，無論是台中哪個區域、每個角落的市民朋友，都應該平等獲得政府的資源與照顧，讓各個區域發展平起平坐、台中未來欣欣向榮。

何欣純說，蔡前總統也勉勵她繼續走進人群、基層、踏遍社區、鄰里。何欣純表示，台中是自己、跟所有台中市民朋友的家，感謝蔡英文前總統的溫暖鼓勵，一定奮勇樂觀朝向勝選目標努力前進。同時，何欣純也邀請蔡英文前總統能多來台中走走，跟所有台中市民、過去老厝邊敘舊相見歡。

