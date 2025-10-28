影／海底電纜頻遭破壞 林佳龍：投資緊急維修能力加強全球夥伴合作

「科技、民主與社會研究中心」（DSET）、「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）及外交部上午在君悅飯店舉行「台歐海底電纜安全合作論壇」。外交部長林佳龍發表以「RISK管理」為戰略框架的「國際海底電纜風險管理倡議」，歡迎相關全球利益相關夥伴加入、擴大合作。

林佳龍致詞時指出，台灣近年來多次遇到電纜中斷的事件，連結外島的電纜受損，導致網路中斷，並對商業活動、金融服務、緊急通訊與民眾生活造成影響。林佳龍強調破壞海纜作為是混合戰與地緣政治的手段，試圖干擾或破壞電纜運作，取得戰略優勢。

林佳龍表示台灣的行動將包括幾個項目，投資緊急維修能力、建立替代路徑、進行基礎設施現代化與法規改進，並欲加強與國際電纜業者及專家合作，因此台灣將要啟動「國際海底電纜風險管理倡議」，不僅是國內計畫，而是全球夥伴合作平台。 「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，外交部長林佳龍出席致詞。記者陳正興／攝影 「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，出席的外交部長林佳龍（前右四）、福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（前右三）與出席國內外人士合影留念。記者陳正興／攝影 「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和致詞。記者陳正興／攝影

商品推薦