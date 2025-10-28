快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

影／海底電纜頻遭破壞 林佳龍：投資緊急維修能力加強全球夥伴合作

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，出席的外交部長林佳龍（左）與福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（右）啟動開幕儀式。記者陳正興／攝影
「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，出席的外交部長林佳龍（左）與福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（右）啟動開幕儀式。記者陳正興／攝影

「科技、民主與社會研究中心」（DSET）、「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）及外交部上午在君悅飯店舉行「台歐海底電纜安全合作論壇」。外交部長林佳龍發表以「RISK管理」為戰略框架的「國際海底電纜風險管理倡議」，歡迎相關全球利益相關夥伴加入、擴大合作。

林佳龍致詞時指出，台灣近年來多次遇到電纜中斷的事件，連結外島的電纜受損，導致網路中斷，並對商業活動、金融服務、緊急通訊與民眾生活造成影響。林佳龍強調破壞海纜作為是混合戰與地緣政治的手段，試圖干擾或破壞電纜運作，取得戰略優勢。

林佳龍表示台灣的行動將包括幾個項目，投資緊急維修能力、建立替代路徑、進行基礎設施現代化與法規改進，並欲加強與國際電纜業者及專家合作，因此台灣將要啟動「國際海底電纜風險管理倡議」，不僅是國內計畫，而是全球夥伴合作平台。

「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，外交部長林佳龍出席致詞。記者陳正興／攝影
「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，外交部長林佳龍出席致詞。記者陳正興／攝影
「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，出席的外交部長林佳龍（前右四）、福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（前右三）與出席國內外人士合影留念。記者陳正興／攝影
「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，出席的外交部長林佳龍（前右四）、福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和（前右三）與出席國內外人士合影留念。記者陳正興／攝影
「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和致詞。記者陳正興／攝影
「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」會議上午在君悅飯店舉行，福爾摩沙俱樂部台北年會主席暨歐洲議會議員柯理和致詞。記者陳正興／攝影

林佳龍 外交部 海底電纜

延伸閱讀

福爾摩沙俱樂部台北年會 柯理和贈林佳龍台灣字樣T恤

林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

林佳龍批盧秀燕「逢龍必反」打壓生質能源廠成非洲豬瘟破口 中市府回應了

非洲豬瘟破口？批盧市府「逢龍必反」 林佳龍：踐踏全民20年努力

相關新聞

連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫

國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。小施笑稱，連勝文是頻道開播以來「層級最高的來賓」；連勝文則在節目裡侃侃而談這台車的使用狀況，更透露想賣車的真實原因。

普發現金卓急轉彎 不再說違憲、債留子孫？

「因為大罷免失效，還有民意考量，讓原本反對普發現金的行政院願意從善如流！」學者曲兆祥27日針對普發現金議題受訪說，明年還有縣市長選舉，行政院若再不發現金恐影響選票；藍委王鴻薇受訪時則說，當初還有綠委說普發現金是配合中共的窮台政策，如今因大罷免失效，政府急忙補破網，顯示民進黨的發言都是政治考量。

綠排審海纜七法 羅智強疑：做不到趕回中共軍機就是嘴砲

因台灣周遭海纜毀損的例子層出不窮，立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃30日排審「海纜七法」修正草案。國民黨立院黨團書記長...

影／指政院延宕NCC人事又說謊 民眾黨團提案譴責卓榮泰

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召黃國昌和立委陳昭姿、張啟楷、林國成出席。黃國昌批行政院長卓榮泰延宕NCC的人...

賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權脅迫

賴清德總統昨（27日）出席美國以色列公共事務委員會晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方；以色列堅定捍衛家園...

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

中國重慶市公安局今稱，民進黨立委沈伯洋透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，涉「分裂國家犯罪」已立案偵查。沈伯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。