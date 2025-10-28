邱議瑩被判拘役10日 羅智強：唯一支持代表民進黨選高雄市長
國民黨立院黨團書記長羅智強提告民進黨立委邱議瑩，台北地院判決出爐，邱被判拘役10日，得易科罰金1萬元。羅智強今日表示，他唯一邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，邱議瑩有三個第一名，暴力第一名，天坑第一名，踹門第一名。
邱議瑩不滿羅智強以手機全程直播，拿紙扇打羅巴掌，羅智強因而提告，檢方對邱議瑩聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依強暴侮辱罪判處邱女拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。
普發現金一萬元在即。對於將做何用途，國民黨團首席副書記長林沛祥說，有很多需要幫助的人，他會將那一萬元拿去做公益。羅智強也說，社會上有很多需要幫助的朋友，他也會拿去做公益，至於用在什麼地方，他跟林沛祥再討論。
針對邱議瑩判決出爐，羅智強表示，唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，邱議瑩有三個第一名，第一個是暴力第一名，邱議瑩霸道半邊天，霸道久了，相信法院的判決可能也沒辦法約束她的行為，暴力第一名是民進黨標準典範，非常適合代表民進黨參選高雄市長。第二個是天坑第一名，邱議瑩的選區有美濃大天坑，這個非常著名的地標，每一個想要從「愛鄉土」變成「愛挖土」的貪官汙吏，都應該去美濃大天坑考察，這是邱議瑩為高雄留下最大的政績。
羅智強表示，第三個是踹門第一名，法務部長的門是邱議瑩踹壞的，毀損公物不遺餘力。就邱議瑩有三個第一名，以及法院判決，讓她夠資格代表民進黨參選高雄市長。至於他個人的部分，他覺得是最小的，他只是幫社會大眾爭公道，讓暴力慣犯邱議瑩受到法律制裁。
羅智強表示，民事上，他告邱議瑩，她已經被判賠20萬元，現在非常欣慰法院判她拘役，讓他成為「讓邱議瑩有前科的人」。他唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，「邱議瑩加油，你是第一名。」
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言