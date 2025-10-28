快訊

邱議瑩被判拘役10日 羅智強：唯一支持代表民進黨選高雄市長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強（左）提告民進黨立委邱議瑩，台北地院判決出爐，邱被判拘役10日，得易科罰金1萬元。羅智強今日表示，他唯一邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，邱有三個第一名，暴力第一名，天坑第一名，踹門第一名。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強（左）提告民進黨立委邱議瑩，台北地院判決出爐，邱被判拘役10日，得易科罰金1萬元。羅智強今日表示，他唯一邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，邱有三個第一名，暴力第一名，天坑第一名，踹門第一名。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團書記長羅智強提告民進黨立委邱議瑩，台北地院判決出爐，邱被判拘役10日，得易科罰金1萬元。羅智強今日表示，他唯一邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，邱議瑩有三個第一名，暴力第一名，天坑第一名，踹門第一名。

邱議瑩不滿羅智強以手機全程直播，拿紙扇打羅巴掌，羅智強因而提告，檢方對邱議瑩聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依強暴侮辱罪判處邱女拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

普發現金一萬元在即。對於將做何用途，國民黨團首席副書記長林沛祥說，有很多需要幫助的人，他會將那一萬元拿去做公益。羅智強也說，社會上有很多需要幫助的朋友，他也會拿去做公益，至於用在什麼地方，他跟林沛祥再討論。

針對邱議瑩判決出爐，羅智強表示，唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，邱議瑩有三個第一名，第一個是暴力第一名，邱議瑩霸道半邊天，霸道久了，相信法院的判決可能也沒辦法約束她的行為，暴力第一名是民進黨標準典範，非常適合代表民進黨參選高雄市長。第二個是天坑第一名，邱議瑩的選區有美濃大天坑，這個非常著名的地標，每一個想要從「愛鄉土」變成「愛挖土」的貪官汙吏，都應該去美濃大天坑考察，這是邱議瑩為高雄留下最大的政績。

羅智強表示，第三個是踹門第一名，法務部長的門是邱議瑩踹壞的，毀損公物不遺餘力。就邱議瑩有三個第一名，以及法院判決，讓她夠資格代表民進黨參選高雄市長。至於他個人的部分，他覺得是最小的，他只是幫社會大眾爭公道，讓暴力慣犯邱議瑩受到法律制裁。

羅智強表示，民事上，他告邱議瑩，她已經被判賠20萬元，現在非常欣慰法院判她拘役，讓他成為「讓邱議瑩有前科的人」。他唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，「邱議瑩加油，你是第一名。」

邱議瑩 羅智強

