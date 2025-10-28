聽新聞
0:00 / 0:00
挨告秀到案通知…謝龍介：郭國文搞不定黨內初選 轉移焦點
烏山頭水庫部分湖面被光電板覆蓋，引發外界對水質汙染疑慮。國民黨立委謝龍介今臉書貼出，中正一分局到案通知，指民進黨立委郭國文身為執政黨立委、賴清德總統人馬，卻搞不定自己黨內初選，對他誣告拿他轉移焦點、濫訴興訟，解決提出問題的人。
民進黨立委郭國文16日說，烏山頭水庫光電板謠言滿天飛，謝龍介是造謠者之一，因此已派人告發違反社維法散布假消息製造恐慌。謝龍介今在臉書貼出，收到中正一分局違反社維法到案通知「好快的刀！」批郭國文搞不定自己黨內初選爭議，又說服不了民眾，就想拿他轉移焦點，跑去中正一分局報警誣告，但烏山頭水庫水面有光電板、水質驗出類清潔劑成分、太陽能業者使用清潔劑清潔太陽能板，這些爭議都是事實，民眾的不安也是真實的。
謝龍介說，郭國文是執政黨立委、賴清德總統人馬，批郭吃飽太閒，該提案不提案，該建言不建言，卻來濫訴興訟，不解決問題，卻來解決提出問題的人？謝龍介強調，他是無所謂，基層員警依法偵辦就全力配合，但郭給基層員警找麻煩，老百姓都看在眼裡，心中自有一把尺，並預告下周一他會準時到案。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言