挨告秀到案通知…謝龍介：郭國文搞不定黨內初選 轉移焦點

烏山頭水庫部分湖面被光電板覆蓋，引發外界對水質汙染疑慮。國民黨立委謝龍介今臉書貼出，中正一分局到案通知，指民進黨立委郭國文身為執政黨立委、賴清德總統人馬，卻搞不定自己黨內初選，對他誣告拿他轉移焦點、濫訴興訟，解決提出問題的人。

民進黨立委郭國文16日說，烏山頭水庫光電板謠言滿天飛，謝龍介是造謠者之一，因此已派人告發違反社維法散布假消息製造恐慌。謝龍介今在臉書貼出，收到中正一分局違反社維法到案通知「好快的刀！」批郭國文搞不定自己黨內初選爭議，又說服不了民眾，就想拿他轉移焦點，跑去中正一分局報警誣告，但烏山頭水庫水面有光電板、水質驗出類清潔劑成分、太陽能業者使用清潔劑清潔太陽能板，這些爭議都是事實，民眾的不安也是真實的。

謝龍介說，郭國文是執政黨立委、賴清德總統人馬，批郭吃飽太閒，該提案不提案，該建言不建言，卻來濫訴興訟，不解決問題，卻來解決提出問題的人？謝龍介強調，他是無所謂，基層員警依法偵辦就全力配合，但郭給基層員警找麻煩，老百姓都看在眼裡，心中自有一把尺，並預告下周一他會準時到案。

商品推薦