快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

民進黨團批館長：最大戰爭威脅就是來自中共

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天批評，如果要四海都是中國人，才有世界和平的話，那最大的戰爭威脅，就是來自中共。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天批評，如果要四海都是中國人，才有世界和平的話，那最大的戰爭威脅，就是來自中共。記者蔡晉宇／攝影

網紅「館長陳之漢日前赴中國大陸表示，「基於我們同是中國人，最好的國防就是我們都是同胞，我們都是中國人」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天批評，如果要四海都是中國人，才有世界和平的話，那最大的戰爭威脅，就是來自中共。

鍾佳濱指出，按照「館長」這個推論，要世界和平就是全世界都是中國人，才不會打仗，試想這樣說法，在全世界行得通嗎？這恰巧證明了世界和平的最大者就是中共。

民進黨立委吳思瑤表示，她要複製陸委會副主委梁文傑的說法，「館長」不是什麼重要人物，在台灣沒有討論必要。

館長 鍾佳濱 吳思瑤 民進黨 陳之漢

延伸閱讀

民進黨團拋三政策倡議：勞退自提補貼、國民年金加碼、坐月子10萬

吳思瑤喊禁淘寶寄肉製品 白委：防豬瘟也要抗中保台？

藍要政務官為邊境失守下台 吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

防堵非洲豬瘟　綠籲平台業者與主管單位杜絕郵包污染

相關新聞

連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫

國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。小施笑稱，連勝文是頻道開播以來「層級最高的來賓」；連勝文則在節目裡侃侃而談這台車的使用狀況，更透露想賣車的真實原因。

普發現金卓急轉彎 不再說違憲、債留子孫？

「因為大罷免失效，還有民意考量，讓原本反對普發現金的行政院願意從善如流！」學者曲兆祥27日針對普發現金議題受訪說，明年還有縣市長選舉，行政院若再不發現金恐影響選票；藍委王鴻薇受訪時則說，當初還有綠委說普發現金是配合中共的窮台政策，如今因大罷免失效，政府急忙補破網，顯示民進黨的發言都是政治考量。

綠排審海纜七法 羅智強疑：做不到趕回中共軍機就是嘴砲

因台灣周遭海纜毀損的例子層出不窮，立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃30日排審「海纜七法」修正草案。國民黨立院黨團書記長...

影／指政院延宕NCC人事又說謊 民眾黨團提案譴責卓榮泰

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召黃國昌和立委陳昭姿、張啟楷、林國成出席。黃國昌批行政院長卓榮泰延宕NCC的人...

賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權脅迫

賴清德總統昨（27日）出席美國以色列公共事務委員會晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方；以色列堅定捍衛家園...

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

中國重慶市公安局今稱，民進黨立委沈伯洋透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，涉「分裂國家犯罪」已立案偵查。沈伯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。