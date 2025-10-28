民進黨團批館長：最大戰爭威脅就是來自中共
網紅「館長」陳之漢日前赴中國大陸表示，「基於我們同是中國人，最好的國防就是我們都是同胞，我們都是中國人」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天批評，如果要四海都是中國人，才有世界和平的話，那最大的戰爭威脅，就是來自中共。
鍾佳濱指出，按照「館長」這個推論，要世界和平就是全世界都是中國人，才不會打仗，試想這樣說法，在全世界行得通嗎？這恰巧證明了世界和平的最大者就是中共。
民進黨立委吳思瑤表示，她要複製陸委會副主委梁文傑的說法，「館長」不是什麼重要人物，在台灣沒有討論必要。
