卓榮泰：正義不會孤獨 強化實力才能取得永久和平

外界關注國民黨主席當選人鄭麗文反對增加國防預算到GDP的5%，行政院長卓榮泰今天表示，和平要靠實力，正義不會孤獨，而在維護國家主權安全跟善盡區域和平穩定力量的過程當中，只有強化自身實力，才能真正取得有尊嚴且永久的和平。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於鄭麗文在黨主席選舉辯論時，表態反對提高國防預算到GDP的5%等議題，做上述回應。

卓榮泰說，和平要靠實力，正義也不會孤獨，而在維護國家主權安全與善盡區域和平、穩定力量的過程當中，只有一直強化自己的實力，才能真正取得有尊嚴，而且永久的和平。

卓榮泰表示，正義的力量絕對不孤獨，台灣從過去以來，一直是國際社會上良善、負責，而且是信賴的夥伴，此後還是會繼續和理念相近國家，從區域和平穩定、經濟發展、科技合作，以及文化交流上更加深化，也唯有如此，台灣才能成為世界民主陣營互相信賴的夥伴，共同為區域的和平穩定、世界的共同進步再盡更多力量。

