立院本周審海纜七法 管碧玲：強制開AIS、驅離異常滯留船舶

台灣周遭海纜遭破壞案層出不窮，行政院9月18日拍板修正海纜7法。海委會主委管碧玲說，海纜7法強制所有船舶開啟AIS（台灣海域船舶即時資訊系統），且船舶異常滯留可以要求離開，若不離開就不讓船舶進港，不允許進港就代表不允許長期滯留，盼法案獲立院支持。

立法院本周預計審議「海纜七法」修正草案，管碧玲今赴立院備詢時受訪，這次海纜七法中雖然沒有海委會主管的法案修法，但是海巡署還是協助執法的主要力量，因此也有參與修法表達意見，海纜七法是能夠有效守護海纜的法律。

管碧玲指出，首先會強制要求所有船舶開啟AIS（台灣海域船舶即時資訊系統）讓他們能監控，如果船舶異常滯留可以要求離開，若不離開就不讓船舶進港，不讓船舶進港是一個重要處置，因為若要長期滯留就要進港整補，不允許進港就代表不允許長期滯留。

管碧玲強調，海纜七法將是有效地讓有機會傷害台灣海底電纜的船舶，不能滯留在台灣海域，盼法案獲立院支持。

