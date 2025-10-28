連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫
國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。小施笑稱，連勝文是頻道開播以來「層級最高的來賓」；連勝文則在節目裡侃侃而談這台車的使用狀況，更透露想賣車的真實原因。
連勝文在「小施汽車生活頻道」透露，這輛Alphard陪他奔波多年，里程數超過21萬公里，不僅是他接送孩子上下課的家庭座駕，也經常用於黨務行程，是名符其實的「戰車」。不過他指出，這台車最遠只開到新竹，因為南部行程一天常常排七、八個活動，開車可能沒辦法應付，所以他多半是搭高鐵趕行程。
談到跑行程，連勝文話鋒一轉表示：「容我小小抱怨一下，國民黨實在太窮了！」突如其來的發言讓小施驚訝直呼：「我從小到大第一次聽說國民黨窮！」連勝文接著笑說，黨內窮到連車錢、油錢都得自掏腰包，「國民黨哪來的錢去給買公務車？」引發現場一陣笑聲。
至於決定賣車的主因，連勝文坦言除了車齡已高，更關鍵的是家中兩個兒子如今都身高超過186公分、體重近90公斤，每次坐在後座稍微一動，整台車都會晃動，讓太太蔡依珊嚇得尖叫，車內空間真的太擁擠不夠用。
這台Toyota Alphard豪華商旅車12年跑了21萬公里里程數，小施在檢查車況時發現駕駛座椅背磨損嚴重，不僅龜裂，甚至破損露出海綿，直言是「生活感很重的一台車」。連勝文則強調，為了家人的安全，每年都會花錢整修，最終這輛「戰車」以20萬元成交，為節目劃下圓滿句點。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言