連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫

國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。小施笑稱，連勝文是頻道開播以來「層級最高的來賓」；連勝文則在節目裡侃侃而談這台車的使用狀況，更透露想賣車的真實原因。

連勝文在「小施汽車生活頻道」透露，這輛Alphard陪他奔波多年，里程數超過21萬公里，不僅是他接送孩子上下課的家庭座駕，也經常用於黨務行程，是名符其實的「戰車」。不過他指出，這台車最遠只開到新竹，因為南部行程一天常常排七、八個活動，開車可能沒辦法應付，所以他多半是搭高鐵趕行程。

談到跑行程，連勝文話鋒一轉表示：「容我小小抱怨一下，國民黨實在太窮了！」突如其來的發言讓小施驚訝直呼：「我從小到大第一次聽說國民黨窮！」連勝文接著笑說，黨內窮到連車錢、油錢都得自掏腰包，「國民黨哪來的錢去給買公務車？」引發現場一陣笑聲。

至於決定賣車的主因，連勝文坦言除了車齡已高，更關鍵的是家中兩個兒子如今都身高超過186公分、體重近90公斤，每次坐在後座稍微一動，整台車都會晃動，讓太太蔡依珊嚇得尖叫，車內空間真的太擁擠不夠用。

這台Toyota Alphard豪華商旅車12年跑了21萬公里里程數，小施在檢查車況時發現駕駛座椅背磨損嚴重，不僅龜裂，甚至破損露出海綿，直言是「生活感很重的一台車」。連勝文則強調，為了家人的安全，每年都會花錢整修，最終這輛「戰車」以20萬元成交，為節目劃下圓滿句點。

