快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。圖擷自YT/小施汽車生活頻道
國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。圖擷自YT/小施汽車生活頻道

國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。小施笑稱，連勝文是頻道開播以來「層級最高的來賓」；連勝文則在節目裡侃侃而談這台車的使用狀況，更透露想賣車的真實原因。

連勝文在「小施汽車生活頻道」透露，這輛Alphard陪他奔波多年，里程數超過21萬公里，不僅是他接送孩子上下課的家庭座駕，也經常用於黨務行程，是名符其實的「戰車」。不過他指出，這台車最遠只開到新竹，因為南部行程一天常常排七、八個活動，開車可能沒辦法應付，所以他多半是搭高鐵趕行程。

談到跑行程，連勝文話鋒一轉表示：「容我小小抱怨一下，國民黨實在太窮了！」突如其來的發言讓小施驚訝直呼：「我從小到大第一次聽說國民黨窮！」連勝文接著笑說，黨內窮到連車錢、油錢都得自掏腰包，「國民黨哪來的錢去給買公務車？」引發現場一陣笑聲。

至於決定賣車的主因，連勝文坦言除了車齡已高，更關鍵的是家中兩個兒子如今都身高超過186公分、體重近90公斤，每次坐在後座稍微一動，整台車都會晃動，讓太太蔡依珊嚇得尖叫，車內空間真的太擁擠不夠用。

這台Toyota Alphard豪華商旅車12年跑了21萬公里里程數，小施在檢查車況時發現駕駛座椅背磨損嚴重，不僅龜裂，甚至破損露出海綿，直言是「生活感很重的一台車」。連勝文則強調，為了家人的安全，每年都會花錢整修，最終這輛「戰車」以20萬元成交，為節目劃下圓滿句點。

蔡依珊 連勝文 YouTuber TOYOTA 國民黨

相關新聞

連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫

國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」頻道，出售陪伴自己長達12年的2013年款Toyota Alphard豪華商旅車。小施笑稱，連勝文是頻道開播以來「層級最高的來賓」；連勝文則在節目裡侃侃而談這台車的使用狀況，更透露想賣車的真實原因。

普發現金卓急轉彎 不再說違憲、債留子孫？

「因為大罷免失效，還有民意考量，讓原本反對普發現金的行政院願意從善如流！」學者曲兆祥27日針對普發現金議題受訪說，明年還有縣市長選舉，行政院若再不發現金恐影響選票；藍委王鴻薇受訪時則說，當初還有綠委說普發現金是配合中共的窮台政策，如今因大罷免失效，政府急忙補破網，顯示民進黨的發言都是政治考量。

綠排審海纜七法 羅智強疑：做不到趕回中共軍機就是嘴砲

因台灣周遭海纜毀損的例子層出不窮，立法院經濟委員會民進黨籍召委陳亭妃30日排審「海纜七法」修正草案。國民黨立院黨團書記長...

影／指政院延宕NCC人事又說謊 民眾黨團提案譴責卓榮泰

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召黃國昌和立委陳昭姿、張啟楷、林國成出席。黃國昌批行政院長卓榮泰延宕NCC的人...

賴總統：台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神 抵抗威權脅迫

賴清德總統昨（27日）出席美國以色列公共事務委員會晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方；以色列堅定捍衛家園...

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

中國重慶市公安局今稱，民進黨立委沈伯洋透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，涉「分裂國家犯罪」已立案偵查。沈伯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。