民進黨團拋三政策倡議：勞退自提補貼、國民年金加碼、坐月子10萬
綠營大罷免失利後，立院黨團在國會路線出現轉變，從「反對到底」轉變為「正向競爭」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，目前「財劃法」因公式問題，有345億元撥不出去，民進黨團具體建議這筆錢可用在3項福利措施，包括國民年金月領8千元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等。
鍾佳濱表示，勞退有超過八成的人沒有自提退休金，政府何不鼓勵勞工多自提，只要自提一定比例，會再免費送大家1%呢？這就是具體的利民措施。
鍾佳濱指出，藍營提反年金改革，影響40幾萬人，但還有200多萬人更辛苦，在領國民年金保險，當中有些人一個月甚至領不到4000元，這200多萬人當年實施的時候沒有雇主提撥、沒勞保也沒有老農津貼，其中家庭主婦占比不少。這345億元拿來補，很多月領不到4000元的人可以領到8000元，也能展現執政黨照顧人民的具體行動。
鍾佳濱說，政院日前通過生育補助政策，未來不論投保類型，女性國人每生1胎均可領10萬元補助；民進黨團則建議，坐月子可以再加碼，讓每位媽媽都能再領10萬元，有政府做後盾。
