美學者投書指賴清德「魯莽領導人」 吳志中：親中背景觀點不正確

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
外交部次長吳志中今赴立院出席行政院長卓榮泰施政報告並被質詢。記者劉懿萱／攝影
外交部次長吳志中今赴立院出席行政院長卓榮泰施政報告並被質詢。記者劉懿萱／攝影

美國華府智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）日前在美雜誌「時代」（Time）投書以「魯莽的領導人」形容賴清德總統，認為台灣成為全球最危險的引爆點。外交部政務次長吳志中今受訪指，學者單獨投書沒有重要性，尤其該學者據他了解是較親中、傾向美國孤立主義，觀點完全不正確，台灣及人民捍衛自由民主有目共睹。

立法院今繼續對行政院長卓榮泰今施政報告質詢，吳志中受訪被問及，華府智庫國防優先基金會（Defense Priorities Foundation）亞洲計畫主任高德斯坦，投書時代雜誌稱賴總統是魯莽的領導人。吳志中說，那並非時代雜誌報導，且看投書人背景是較親中，對於民主價值沒有那麼重視，也比較是美國孤立主義，因此引述就有問題，把投書當作重要報導這是不恰當的。

媒體追問是否覺得該學者是獨裁者附庸？吳志中表示，他的建議沒有全盤考量，強調該投書並非雜誌的論點，至於學者是否附庸不予置評，但對他的觀點完全不正確，台灣政府、賴總統及人民努力捍衛自由民主永不退縮。

吳志中指出，福爾摩沙俱樂部今天有多國國會議員前來，他們大老遠跑來就是支持台灣民主自由，尤其台灣是站在很前線捍衛這個普世價值，這些反應才比較重要，畢竟他們都是選出來的國會議員，而高德斯坦只是一個學者單獨投書，不認為有重要性。

吳志中 美國 賴清德 卓榮泰

