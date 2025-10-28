美學者投書指賴清德「魯莽領導人」 吳志中：親中背景觀點不正確
美國華府智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）日前在美雜誌「時代」（Time）投書以「魯莽的領導人」形容賴清德總統，認為台灣成為全球最危險的引爆點。外交部政務次長吳志中今受訪指，學者單獨投書沒有重要性，尤其該學者據他了解是較親中、傾向美國孤立主義，觀點完全不正確，台灣及人民捍衛自由民主有目共睹。
立法院今繼續對行政院長卓榮泰今施政報告質詢，吳志中受訪被問及，華府智庫國防優先基金會（Defense Priorities Foundation）亞洲計畫主任高德斯坦，投書時代雜誌稱賴總統是魯莽的領導人。吳志中說，那並非時代雜誌報導，且看投書人背景是較親中，對於民主價值沒有那麼重視，也比較是美國孤立主義，因此引述就有問題，把投書當作重要報導這是不恰當的。
媒體追問是否覺得該學者是獨裁者附庸？吳志中表示，他的建議沒有全盤考量，強調該投書並非雜誌的論點，至於學者是否附庸不予置評，但對他的觀點完全不正確，台灣政府、賴總統及人民努力捍衛自由民主永不退縮。
吳志中指出，福爾摩沙俱樂部今天有多國國會議員前來，他們大老遠跑來就是支持台灣民主自由，尤其台灣是站在很前線捍衛這個普世價值，這些反應才比較重要，畢竟他們都是選出來的國會議員，而高德斯坦只是一個學者單獨投書，不認為有重要性。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言