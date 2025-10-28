鄭麗文反對提高國防預算 卓榮泰：強化實力才能取得和平

國民黨準主席鄭麗文反對提高國防預算，被英國金融時報點名恐激怒美國。行政院長卓榮泰今天指出，「和平要靠實力，正義不會孤獨」，在維護國家主權安全、善盡區域和平穩定力量過程當中，只有強化自身實力，才能真正取得有尊嚴且永久的和平。

鄭麗文反對將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的3.32%，英國「金融時報」（FT）引述國際智庫「國際風險組織」報告指出，此舉恐激怒美國。

立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時指出，正義的力量絕對不孤獨，台灣一直是國際社會良善、負責且信賴的夥伴，之後還是會繼續跟理念相近國家，深化區域和平穩定、經濟發展及科技合作及文化交流，唯有如此，台灣才能成為世界民主陣營中互相信賴的夥伴，共同為區域和平穩定跟世界進步再盡更多力量。

