蓋拉格：共和黨挺台立場不變 台灣不會成美中籌碼

美前眾議員蓋拉格曾秘密訪台，關切對台軍售。他今天表示，共和黨助台自衛的立場不變，將台灣打造為多刺「豪豬」已成跨黨派共識。他不擔心台灣成為美中「大交易」的籌碼，「我看不出美國國內有這樣的意願」。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）前主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天出席在華府舉行的中國論壇，於回應中央社對「共和黨現行對台政策」提問時表達上述立場。

眾議院2023年1月成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，蓋拉格是首任主席，任內推動多項應對美中競爭行動或法案，包括防止中國竊取關鍵技術，確保供應鏈安全，並關切中共侵犯維吾爾族人權行為等。

委員會成立不久，蓋拉格即低調訪台，返美後發布與時任總統蔡英文會面的照片。蓋拉格2024年2月也再度率團訪台。

他今天下午說，共和黨對台立場並沒有改變。換句話說，美國正式對台政策可概括為：「我們承諾協助台灣自我防衛」。這應該是跨黨派共識，目標是幫助台灣「豪豬化」，強化防禦能力。

蓋拉格指出，他在美國國內看不到任何讓台灣成為美中「大交易」籌碼的傾向或興趣。但他確實認為，美國的政治領袖、乃至任何身居領導地位的人，都必須不斷想辦法向美國民眾說明台灣為何對美國重要，為何協防台灣符合美國自身利益。

「拉斯維加斯法則不適用台灣」。蓋拉格說，發生在台灣的事，不會只留在台灣。台灣只是中共試圖完全主宰整個區域、甚至最終主宰世界的第一步。「拉斯維加斯法則」指美國俗語「發生在拉斯維加斯的事，就留在拉斯維加斯」（What happens in Vegas, stays in Vegas）。

他也認為在「外國干預自由社會」上，沒有人比台灣更有訓練、防禦、抵抗的經驗。台灣的關鍵角色在於要更大聲地揭露中國正在如何透過非戰爭手段達成統一或入侵台灣的目的，從總統到數位發展部長都必須這麼做。

「我毫不懷疑，習近平寧可在不開戰的情況下享受戰爭成果。如果他能透過政治戰與意識形態戰奪取台灣，那將是他首選的戰略。我擔心他正非常積極地推進這一策略。」

他說，因此，台灣在向世界講述自己近代歷史的過程中，扮演著極其重要的角色；但同時，美國也有責任傾聽及回應，而非視而不見。

前美軍陸戰隊反情報官蓋拉格曾在伊拉克服役，轉戰政壇後成為共和黨政治明星，去年放出震撼彈宣布離開國會，現任美國國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）國防部門主管。

帕蘭泰爾2003年成立以來深耕國防領域，與美國聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國土安全部（DHS）等機構穩定合作。

外傳帕蘭泰爾於2011年美國政府擊殺蓋達組織（Al-Qaeda）首任領袖賓拉登（Osama bin Laden）的行動中提供數據和情報支援，但帕蘭泰爾始終不願明說扮演的角色，更添神祕色彩。

