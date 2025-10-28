「我是台灣人」首映 維特齊重溫訪台記憶、堅定挺台

快訊

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

中央社／ 布拉格27日專電

紀錄片「我是台灣人」今天在捷克首映，背景聚焦在2020年捷克參議長維特齊不畏壓力，堅持率團訪台的歷程。維特齊在觀賞後告訴中央社記者，這部片讓他回憶當年訪台的重要旅程，他很高興台捷持續發展合作、彼此扶持，並強調「我為你們加油！」

紀錄片「我是台灣人」（Jsem Tchajwanec）以捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年訪台為背景，當時維特齊在台灣立法院演講以中文說出「我是台灣人」，表達對台灣人民的支持，引起轟動，連日成為國內外各大媒體版面焦點。

「我是台灣人」的導演斯瓦泰克（Dan Svátek）自2020年開拍，耗時5年完成拍攝，透過深入訪談與前往台灣取材，呈現台灣當前複雜的地緣政治局勢，並探討台灣如何在中國壓力下維持自由與安全，以及捷克外交與民主價值的實際影響。

「我是台灣人」27日在捷克伊赫拉瓦影展（Ji.hlava International Documentary Film Festival）首映，播畢後台下掌聲不絕於耳。維特齊（Miloš Vystrčil）亦出席首映會，他告訴中央社記者，很高興這部紀錄片被拍出來，讓他回憶起那趟對他而言相當重要的旅程。

維特齊說：「我很開心台灣和捷克持續發展合作，在建立民主與自由社會的過程中互相幫助、彼此扶持。向所有台灣人民致上問候，我為你們加油！」

在映後座談會上，維特齊、旅德作家陳思宏與捷克漢學家加爾達什（David Gardáš），共同討論此行對捷克與台灣關係的深遠意義。

維特齊回憶，1989年捷克斯洛伐克發生絲絨革命（Velvet Revolution）後、共產政權倒台，捷克人終於獲得自由，這是一段值得珍惜與省思的經驗，也提醒世人「自由得來不易」。

維特齊說：「後來我告訴自己，既然我們終於獲得了自由，我們絕不能再回到那種因恐懼或威脅而放棄做對的事情。」

在2020年訪台前，維特齊面對中國的威脅，以及當時捷克總統、總理與多位政治人物的壓力，但仍堅持完成這趟訪台行程。他說：「當一個人能夠堅持住，就因此變得更強大。每當你遇到難題時，只要能撐過去，下一次就會更容易。」

維特齊表示：「不要指望每個人都會喜歡你。重要的是你是否在做對的事情。如果因此有人不喜歡你，那是他們的問題，不是你的問題。」

陳思宏則分享，2020年維特齊訪台時，在台灣引起一場巨大的「政治地震」，有非常多的討論，大多數人是開心的，但也有人覺得這會帶來麻煩、引發台海戰爭。

他說：「這正是民主的可貴之處。因為在一個沒有民主的地方，不會有討論，只有一種聲音。」那兩週陳思宏每天在電視上看到各種辯論與討論，很享受那樣的氛圍。

陳思宏表示，不僅在台灣，維特齊訪台也成為德國媒體的焦點，此事更樹立一個榜樣，2年後時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也訪問台灣。

捷克 台灣人 壓力

