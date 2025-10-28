陽光行動／歐美也缺師 每周改上4天課解套
不只台灣面對缺師潮，歐美國家也都同樣有找不到老師的問題。九月新學年一開始，法國國家中等教育聯合會便公布一項關於「教師荒」調查，四分之三國高中面臨師資短缺，數萬名學生在無教師狀態下開學。而國小教師的招聘考試中，一千五百個職缺是「零報考」。
調查還指出，教師職業吸引力低、執教意義流失、薪資低、社會地位下降，是從法國到歐洲的共同危機。
法國曾企圖以提高薪資減輕「教師荒」，但發現薪酬只是冰山一角。法國審計法院研究顯示，違反專業判斷的頻繁教育改革、行政工作沉重、班級人數超載，以及法國公共輿論中的「抨擊教師（prof bashing）」現象，才是造成教師職業吸引力急速下降的主因。
法國將改革重心放在師培制度，讓教師資格考試提前到大學三年級，並從明年九月起開放大學生修讀跨學科教師課程，增加師資的來源。
同樣面臨教師荒的英國，除了大開師培之門，讓社會人士也有機會執教鞭，也花心思改善現役教師的負擔，包括給予老師更多假期、容許老師一周有兩天「睡懶覺」晚到校，還有學校推出「每周只上四天課」的好康。 這並非英國獨創，美國已有遍布廿六州的兩千多所學校已改為每周上課四天。
推動「每周四天工作制運動」的喬·賴爾（Joe Ryle）認為，如不能解決教師工作與私人生活的失衡，即使政府招再多教師，這些教師也隨時會離職。
位於倫敦西部的公立中學諸聖天主教學院，每周為教師提供兩次休息時間，允許他們在某些早上可晚兩個小時到校。「教學是項需付出努力的職業，要每一天都保持最佳狀態很難。」諸聖天主教學院校長安德魯·奧尼爾認為，必須像對待精英運動員一樣對待教師，讓他們有充分時間休息。
此外，行政大逃亡不只發生在台灣。英國也因疫後教育環境重組，學生併班、老師跨域兼課，導致老師身上背負的行政工作更為繁瑣，加速離職率。英國想出的方法，是開發AI工具協助老師處理行政與課綱教材。
