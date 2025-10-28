快訊

陽光行動／40歲以下國中師占比 10年腰斬

聯合報／ 記者許維寧董俞佳李芯何定照／專題報導

校園不僅出現少師化，教師的平均年齡也逐年上升，根據教育部統計，一一三學年，相較十年前，四十歲以下國中教師占比大幅降低；此外，擔憂少子化衝擊，各縣市怕延伸超額教師問題，正式教師退休後多改聘代理，也影響年輕人投身教職。

據教育部統計，一○三學年，國中四十歲以下教師占比百分之五十四點六，代表半數老師在四十歲以下，其中卅五到卅九歲教師占比百分之廿三，在所有年齡層中最高；但最新一一三學年，國中四十歲以下教師占比僅剩百分之廿四點五，卅五到卅九歲教師占比更萎縮至百分之十一。

高雄市教育產業工會理事長李賢能與全教總理事長侯俊良皆指出，年輕世代進入校園的比率愈來愈低，在於少子化導致新進教師員額縮減，加上年金改革延後退休年齡，都使教師年齡結構逐漸失衡。

李賢能分析，首先是「師資多元化」的影響，教育學程開放後，一般大學學生只要修滿課程即可考取教師資格，意味著年輕人有更多元選擇，不一定要走上教職之路。

李賢能說，另一個關鍵因素是年金改革。過去教師只要服務卅年，最早五十歲即可退休，但改革後至少須滿五十八歲才能退休，延緩了新進教師的補充速度。以高雄市的國中為例，甚至曾長達七、八年沒有招考新老師，使平均年齡逐年上升，教師老化成不可逆的趨勢。

侯俊良則提到，年改確實推升教師年齡，但年輕教師留任困境同樣值得關注。他說，年輕老師經驗不足，卻馬上面對龐大壓力，也會和在業界的同儕比較，覺得待遇或成就感不足，很容易選擇離職。

不僅教師正在變「老」師，代理教師人數也在逐年增加。根據教育部統計，國小長期代理教師一路從一○三學年度的一萬一三九七人，上升至一一三學年度的一萬五四二六人；國中長期代理教師占比則從一○三學年度的百分之十三點九，上升至百分之十五點五。

代理教師工會理事長黃湘仙說，一一○學年，監察院調查全台代理教師約三點二萬人，近年每年都開三千至五千正式教師缺，代理教師理應減少，但以職缺推估，代理教師人數仍約在二至三萬。呼籲教部不要用「感覺」掌握學校狀況，公布數據才能為人力研議政策配套。

