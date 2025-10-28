陽光行動／最嚴重師資荒 新國安危機

一一四學年度迎來史上最嚴重的師資荒，全國中小學師資缺額逾萬人。開學前，為了補足缺口，各校徵才文宣齊發，宛如房仲賣屋的創意比拚「校園環境優美，開門見玉山」、「放學就能直奔墾丁看海」、「花火節煙火看到飽」，有校長親自操刀，祭出感性訴求「一個會黏住你的好學校」、「老師，其實我們還在等您」。

開學數周還等不到老師

只是文字很浪漫，現實很骨感，代理教師甄試開到廿、卅招的學校比比皆是，已經開學數周，甚至還有學校等不到老師，持續在各大教師社群平台賣文宣。不是文案不夠動人，真正的危機是愈來愈少人願意當老師了，讓教育界大嘆，少子化風暴還沒來，「少師化」已先成新教育危機。

教育部全國高中以下學校教師選聘網統計，一一四學年度開學前、七月，全台教師職缺就高達一萬一九八六個，儘管教育部強調職缺數高是因為有學校多次招考，重複計入，並非實際缺額，不過即便到了十月，仍有多所學校在找代理、代課教師。

新血任教率5年掉1成

另一方面，新血不願執教鞭，更是師資荒下的隱憂。根據教育部師資培育統計年報，二○一九年拿到教師證者，任教率約百分之七十點九五，二○二三年任教率卻下滑到百分之六十點一，等同在短短五年內，剛拿到教師證的新科老師，實際於教學現場服務的比率就下降一成，更是十六年來的低點。

新莊高中校長謝金城嘆道，教職吸引力下降，首要原因是教育大環境愈來愈不友善，傳統尊師重道的觀念淡薄。有些學生和老師一有衝突就投訴，連老師合法管教行為也不例外；又或者容易誤解老師的發言不友善、對學生有偏見，有些家長甚至會出面控告，導致老師動輒得咎。

濫訴與行政工作令人卻步

高中退休教師張文隆表示，缺師問題核心之一在於年改後的退休待遇根本慘不忍睹，儘管還可以透過對於教育的熱忱與信念來「支付」這種價差，但自從惡修教師法後，校園裡出現「校事會議」和「性平會議」這種由「山大王」操弄的東廠組織，教師淪為唯唯諾諾的奴才，失去身為「教師」的根本價值。

中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義指出，國小階段因為沒有分科，普遍性地難找老師，高中職端則受到產業發展影響，情況特別嚴重。教團表示，教師薪水調幅、升遷制度跟不上大企業，當然無法吸引新血，再加上教學現場濫訴情況多、行政工作繁重，讓人看了卻步。

陳清義提到，歷經年金改革，過往就算教師薪水稍低，至少退休金還有吸引力，現在薪水既不高又沒有退休金，當然受到影響。

教部將提校事會議精進案

台師大教育系教授林子斌指出，缺師已是新國安危機，教育部應該幫教師加薪、真正落實行政減量，以及設法免除教師遭到濫訴的疑慮。

教育部表示，將續引導地方政府釋出正式教師缺額，擴大各類科學士後教育學分班開班數量、增加彈性聘用管道等，鼓勵社會人士投入教職。另預計年底前將提出「校事會議」的精進方案。

