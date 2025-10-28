快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

高市選情 林岱樺出庭 柯志恩：勝選不寄託綠分裂

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻李成蔭／連線報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近一千五百萬元，高雄地檢署依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等十人，高雄地方法院昨首度傳喚林岱樺到庭。她說，不管暗黑勢力怎麼打壓，終將以清白之身獲市民信任。

目前綠營有立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺爭取下屆高雄市長選舉提名，唯獨林岱樺尚未成立競辦，也未公布政見，雖仍出席大小活動亮相，但須分心因應助理費等案。綠營基層認為，林岱樺這關不好過，無論初選勝負，都會面對很多難題。

日前正式宣布參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，昨天接受專訪時分析，林岱樺還是很有實力，即便市長初選沒有過關，應該也不會脫黨，因為民進黨支持者不會接受這樣的行為，未來可能連立委都無法參選；當然，她也不可能把勝選希望寄託於民進黨分裂上，一定要設法得到過半支持，就任後才能穩定執政。

林岱樺案昨開準備庭，庭末訴及被限制住居的委屈，情緒一度轉強。針對目前被限制住居，她聲請變更住居所。她當場批檢調該搜、該押都做了，「我只是要回去同住，有什麼不對？」她的手機被檢方扣留，訊息卻外流，全台灣都知道她的手機內容，「最大洩密者就是檢調」，「我只是想要回家，就只有這個卑微的請求」。

台南部分，綠營初選有陳亭妃、林俊憲激戰，藍營也出現第二人選。國民黨不分區前立委陳以信日前宣布爭取參選台南市長，有聲音質疑會提早消耗藍軍能量。陳以信昨接受專訪時說，他四年前就被徵召但最後禮讓，結果顯見藍軍難以突破基本盤，甚至萎縮，透過初選才能讓選票極大化。立委謝龍介則回應，社會對上次選戰結果自有公評，國民黨應團結一致。

林岱樺 柯志恩 謝龍介

延伸閱讀

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

綠對高雄市長這次沒十足把握？柯志恩笑稱：所以花那麼多時間修理我

林岱樺涉詐1496萬元助理費 今首出庭律師團主攻已歿證人被檢調誘導

林岱樺涉貪首出庭 當庭自爆「衣服只能穿同一套」求法官准她回家

相關新聞

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

爭取高雄市長提名的立委林岱樺今天為助理費等案出庭應訊，不少綠營支持者擔心她官司很難全身而退，日後恐有脫黨參選危機。國民黨...

陽光行動／歐美也缺師 每周改上4天課解套

不只台灣面對缺師潮，歐美國家也都同樣有找不到老師的問題。九月新學年一開始，法國國家中等教育聯合會便公布一項關於「教師荒」...

陽光行動／增加教職吸引力 學界：廢除校事會議防濫訴

面對來勢洶洶的少師化風暴，學界、教團都認為，教育部應針對教師建立法制化調薪機制，提升教師待遇，鬆綁社會人士回流教職也要有...

陽光行動／40歲以下國中師占比 10年腰斬

校園不僅出現少師化，教師的平均年齡也逐年上升，根據教育部統計，一一三學年，相較十年前，四十歲以下國中教師占比大幅降低；此...

陽光行動／胃痛、失眠 教師抽屜永遠放止痛藥

少師化風暴席捲中小學校園，因為找不到老師，許多教師一天五、六節課連堂上，課程排得密不透風，還得跨科教授非自己專業領域的科...

陽光行動／最嚴重師資荒 新國安危機

一一四學年度迎來史上最嚴重的師資荒，全國中小學師資缺額逾萬人。開學前，為了補足缺口，各校徵才文宣齊發，宛如房仲賣屋的創意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。