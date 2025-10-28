高市選情 林岱樺出庭 柯志恩：勝選不寄託綠分裂

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近一千五百萬元，高雄地檢署依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等十人，高雄地方法院昨首度傳喚林岱樺到庭。她說，不管暗黑勢力怎麼打壓，終將以清白之身獲市民信任。

目前綠營有立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺爭取下屆高雄市長選舉提名，唯獨林岱樺尚未成立競辦，也未公布政見，雖仍出席大小活動亮相，但須分心因應助理費等案。綠營基層認為，林岱樺這關不好過，無論初選勝負，都會面對很多難題。

日前正式宣布參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，昨天接受專訪時分析，林岱樺還是很有實力，即便市長初選沒有過關，應該也不會脫黨，因為民進黨支持者不會接受這樣的行為，未來可能連立委都無法參選；當然，她也不可能把勝選希望寄託於民進黨分裂上，一定要設法得到過半支持，就任後才能穩定執政。

林岱樺案昨開準備庭，庭末訴及被限制住居的委屈，情緒一度轉強。針對目前被限制住居，她聲請變更住居所。她當場批檢調該搜、該押都做了，「我只是要回去同住，有什麼不對？」她的手機被檢方扣留，訊息卻外流，全台灣都知道她的手機內容，「最大洩密者就是檢調」，「我只是想要回家，就只有這個卑微的請求」。

台南部分，綠營初選有陳亭妃、林俊憲激戰，藍營也出現第二人選。國民黨不分區前立委陳以信日前宣布爭取參選台南市長，有聲音質疑會提早消耗藍軍能量。陳以信昨接受專訪時說，他四年前就被徵召但最後禮讓，結果顯見藍軍難以突破基本盤，甚至萎縮，透過初選才能讓選票極大化。立委謝龍介則回應，社會對上次選戰結果自有公評，國民黨應團結一致。

