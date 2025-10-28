快訊

觀察站／加強促統起手式 5年內有動作

聯合報／ 本報記者羅印冲

中共透過法定程序設定「台灣光復紀念日」後、川習會前夕，新華社發表中央台辦立場「鍾台文」文章，主要用意是為「台灣問題」定調，其中高舉「中華民族、中國人」認同，對內和對兩岸強調台灣問題是「兩岸中國人」的問題，對外尤其是對美，意在宣示台灣問題不容外力干預的堅定立場。

中共試圖透過新華社這篇定性式文章，為台灣問題設定中國框架，即若認同兩岸都是「中國人、一家人」，則雙方「完全可以坐下來對話溝通」，化解矛盾，累積互信。這話沒說的另一面是，若不認同兩岸同為中國人，甚至認為可走向兩國或一中一台，兩岸自無溝通可能，北京只能採單邊措施。就此而論，此文可視為北京預告加強促統的起手式。

這一段時間中共為此持續鋪陳，從習近平給國民黨主席當選人鄭麗文賀電提及「推進統一」，四中公報「推動統一」，人大常委會通過設立台灣光復紀念日，王滬寧在光復大會大談「統一後」好處，到新華社在川習會前「鍾台文」，連串動作都在為未來「促統」預熱，今後五年（即十五五涵蓋之二○二六至二○三○年）必有新作為。

「鍾台文」從歷史、民族、聯大等國際層面，談到台灣地位歸屬，最終總結在「台灣問題必然要由中國人自己解決」，調子雖偏軟，也未提及最強硬的「不放棄對台使用武力」，但政治立場和前提並未鬆動，仍強調體現一個中國原則的九二共識是台海和平定海神針。

至於國共互動，「鍾台文」留下兩道重要線索。一是提及一個中國原則見諸雙方各自相關規定，「台灣也有兩岸同屬一個中國的相關規定」。此處所提，從台灣立場當然是中華民國憲法和兩岸條例。此外，文章提到九二共識保留「各表一中」說法，此說與習、鄭賀電內容一致，凸顯國共交往不會偏離九二共識一中各表的基本軌跡。

賴政府當然不會接受，陸委會的回應並不令人意外。然而，賴政府用「體制之爭」來對抗北京的「中國框架」，問題在於兩岸僵局持續，賴政府不積極思索突圍，為台灣爭取主動權，甚至從抗戰、光復等話語權及法統立場一再退縮，台灣更難在台海及美中台博弈中掌握自己命運和未來，這難道是賴總統所樂見？

