愛爾蘭跨黨派議員團訪台 將晉見賴總統、拜會江啟臣
愛爾蘭眾議院跨黨派議員團今天抵台，將出席福爾摩沙俱樂部台北年會系列活動，訪台期間也將與出席年會外賓聯合晉見總統賴清德，另拜會立法院副院長江啟臣等政要。
外交部晚間發布新聞稿指出，愛爾蘭眾議院高等與延續教育、研究、創新與科學委員會主席麥克格理漢（Erin McGreehan）於10月27日至11月1日率領「愛爾蘭眾議院跨黨派議員團」一行6人訪台，此次是愛爾蘭國會今年度再度組團來訪，外交部對此表達誠摯歡迎之意。
外交部說明，訪團在台期間將參加福爾摩沙俱樂部2025台北年會系列活動，並與出席年會的歐洲外賓聯合晉見總統賴清德、接受外交部政務次長吳志中款宴。
另將拜會立法院副院長江啟臣、國家安全會議副秘書長林飛帆、教育部政務次長劉國偉及國際經濟合作協會理事長呂桔誠等，就雙邊合作、兩岸情勢、區域安全、衛生醫療、教育及經貿來往等議題交換意見。
外交部表示，此行訪團成員也包括愛爾蘭國眾議員歐蘇利文（Pádraig O’Sullivan）、卡希爾（MichaelCahill）、勞勒（George Lawlor）、克萊爾（PeterCleere）及賈拉漢（Catherine Callaghan，另譯：卡拉漢）等人。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言