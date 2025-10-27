愛爾蘭跨黨派議員團訪台 將晉見賴總統、拜會江啟臣

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式走馬上任，黨務人事名單也陸續出爐。翻開這份不算「亮眼」的人事名單，仍透露一些未來走向的端倪。鄭麗文的「新政」，加上因為政治情勢產生的變化，對國民黨最大的影響，恐怕不在於「兩岸路線」是否改變，而在於2028總統大選由誰出戰，情勢變得更加複雜，很可能由主席選戰前的「獨尊盧秀燕」，變成「3+1之爭」。

2025-10-27 16:00