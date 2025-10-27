愛爾蘭跨黨派議員團訪台 將晉見賴總統、拜會江啟臣

快訊

中央社／ 台北27日電

愛爾蘭眾議院跨黨派議員團今天抵台，將出席福爾摩沙俱樂部台北年會系列活動，訪台期間也將與出席年會外賓聯合晉見總統賴清德，另拜會立法院副院長江啟臣等政要。

外交部晚間發布新聞稿指出，愛爾蘭眾議院高等與延續教育、研究、創新與科學委員會主席麥克格理漢（Erin McGreehan）於10月27日至11月1日率領「愛爾蘭眾議院跨黨派議員團」一行6人訪台，此次是愛爾蘭國會今年度再度組團來訪，外交部對此表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，訪團在台期間將參加福爾摩沙俱樂部2025台北年會系列活動，並與出席年會的歐洲外賓聯合晉見總統賴清德、接受外交部政務次長吳志中款宴。

另將拜會立法院副院長江啟臣、國家安全會議副秘書長林飛帆、教育部政務次長劉國偉及國際經濟合作協會理事長呂桔誠等，就雙邊合作、兩岸情勢、區域安全、衛生醫療、教育及經貿來往等議題交換意見。

外交部表示，此行訪團成員也包括愛爾蘭國眾議員歐蘇利文（Pádraig O’Sullivan）、卡希爾（MichaelCahill）、勞勒（George Lawlor）、克萊爾（PeterCleere）及賈拉漢（Catherine Callaghan，另譯：卡拉漢）等人。

