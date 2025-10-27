地方拚社福卻被扣補助？主計總處：視地方財政評估非一律扣減

不少縣市近年積極擴充社福支出，但部分非中央法定項目占比過高，反遭中央扣減一般性補助。行政院主計總處解釋，此舉是因應監察院、審計部要求，由中央建立對地方社福的預警機制，且現行機制並非一率扣減補助款，僅在地方施政未兼顧財政紀律及社福政策合理性才會扣減。

明年適逢縣市長大選，各地方政府近年拚社福有感，非中央法定社福支出不斷攀升，有縣市卻遭中央扣減一般性補助款。桃園市長張善政上任至今，已遭中央扣減1億1800多萬元，他指出，中央法定社福項目跟不上時代，「不食人間煙火很多年」，市府已向審計部、監察院反映，建議不要再將非中央法定社福列為扣分項目。

主計總處說明，憲法及地方制度法規定，縣市為地方自治團體，地方社會福利業務、財務收支及管理均署自治事項，中央尊重地方因地制宜；因應2010年、2011年監察院、審計部意見，為避免地方政府發放超過一致標準的社福現金，造成財政沉重負擔，中央自2012年度建立對地方社福的預警機制。

主計總處以2024年度中央對地方社福預警機制為例，強調現行機制並非一率扣減補助款；若地方政府以新增財源支應社福支出，或財政狀況維持在不錯條件，擴增項目的預警處理將另予考量。

主計總處續指，反之，若施政未兼顧財政紀律或審慎評估社會福利發放的合理性及妥適性，持續擴增超過一致標準社會福利支出發放額度，則以直接扣減補助款作為警惕。

針對現行中央對地方政府的社福預警考核作業，主計總處表示，將於每年12月邀集地方舉行會議研商下一年度考核標準，訂定過程公開透明，所有顯示一體適用。

