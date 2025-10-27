快訊

地方拚社福卻被扣補助？主計總處：視地方財政評估非一律扣減

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
不少縣市近年積極擴充社福支出，但部分非中央法定項目占比過高，反遭中央扣減一般性補助。 路透
不少縣市近年積極擴充社福支出，但部分非中央法定項目占比過高，反遭中央扣減一般性補助。行政院主計總處解釋，此舉是因應監察院、審計部要求，由中央建立對地方社福的預警機制，且現行機制並非一率扣減補助款，僅在地方施政未兼顧財政紀律及社福政策合理性才會扣減。

明年適逢縣市長大選，各地方政府近年拚社福有感，非中央法定社福支出不斷攀升，有縣市卻遭中央扣減一般性補助款。桃園市長張善政上任至今，已遭中央扣減1億1800多萬元，他指出，中央法定社福項目跟不上時代，「不食人間煙火很多年」，市府已向審計部、監察院反映，建議不要再將非中央法定社福列為扣分項目。

主計總處說明，憲法及地方制度法規定，縣市為地方自治團體，地方社會福利業務、財務收支及管理均署自治事項，中央尊重地方因地制宜；因應2010年、2011年監察院、審計部意見，為避免地方政府發放超過一致標準的社福現金，造成財政沉重負擔，中央自2012年度建立對地方社福的預警機制。

主計總處以2024年度中央對地方社福預警機制為例，強調現行機制並非一率扣減補助款；若地方政府以新增財源支應社福支出，或財政狀況維持在不錯條件，擴增項目的預警處理將另予考量。

主計總處續指，反之，若施政未兼顧財政紀律或審慎評估社會福利發放的合理性及妥適性，持續擴增超過一致標準社會福利支出發放額度，則以直接扣減補助款作為警惕。

針對現行中央對地方政府的社福預警考核作業，主計總處表示，將於每年12月邀集地方舉行會議研商下一年度考核標準，訂定過程公開透明，所有顯示一體適用。

社福 機制 主計總處

相關新聞

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

爭取高雄市長提名的立委林岱樺今天為助理費等案出庭應訊，不少綠營支持者擔心她官司很難全身而退，日後恐有脫黨參選危機。國民黨...

綠對高雄市長這次沒十足把握？柯志恩笑稱：所以花那麼多時間修理我

民進黨立委在高雄市長初選激烈攻防，國民黨立委柯志恩近日也正式宣布參選高雄市長。她今天接受專訪時表示，強勁對手民進黨立委林...

高市早苗提台海和平穩定 外交部：歡迎與肯定

日本首相高市早苗26日出席馬來西亞舉辦的第28屆「日本-東協峰會」，會中強調台海和平穩定與區域安全保障息息相關，反對任何...

鄭麗文時代誰戰2028 國民黨從獨尊盧秀燕變「3+1」？

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式走馬上任，黨務人事名單也陸續出爐。翻開這份不算「亮眼」的人事名單，仍透露一些未來走向的端倪。鄭麗文的「新政」，加上因為政治情勢產生的變化，對國民黨最大的影響，恐怕不在於「兩岸路線」是否改變，而在於2028總統大選由誰出戰，情勢變得更加複雜，很可能由主席選戰前的「獨尊盧秀燕」，變成「3+1之爭」。

川習會前夕新華社發文 陳玉珍：釋善意也提醒民進黨回頭是岸

中國大陸新華社昨天發出一篇以「鍾台文」署名的文章，表示認同兩岸一家人就可對話溝通。國民黨立委陳玉珍分析，這是台灣一面倒向...

