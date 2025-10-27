快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩正式宣布參選高雄市長，上節目分析2026高雄市長選情。圖／取自中午來開匯YT
國民黨立委柯志恩正式宣布參選高雄市長，上節目分析2026高雄市長選情。圖／取自中午來開匯YT

爭取高雄市長提名的立委林岱樺今天為助理費等案出庭應訊，不少綠營支持者擔心她官司很難全身而退，日後恐有脫黨參選危機。國民黨立委柯志恩分析，林岱樺不太可能會脫黨參選，否則會被視為敗壞黨、扯後腿，至少會奮戰至初選。

民黨立委柯志恩今天中午接受媒體人黃光芹專訪，被問及可能民進黨潛在對手林岱樺。柯志恩肯定林岱樺個性堅忍不拔、韌性不得了，跑選區最認真，要給她拍拍手。

柯志恩說，林岱樺目前在民進黨內參民調仍排前二，很多人支持，將辦三山（旗山、岡山、鳳山）造勢，初選前選在鳳山本命區舉辦，此舉就是秀肌肉；林岱樺還是有實力在，民調若如大家所說無望了，不會堅持到這個層次。

黃光芹提及，林岱樺若初選沒過關，未來是否可能脫黨參選，林岱樺日前受訪時沒有說死，不知道柯志恩如何看？

柯志恩直言「林岱樺不太可能脫黨參選」，因為從過去南部例子來看，任何一個從民進黨脫黨的人下場都不是贏得勝利，不脫黨起碼還有立委可當，但無論如何林岱樺要為自己奮戰至初選，若差距很小就認了，「我不認為脫黨對於民進黨來說會有任何機會」，而且候選人不應期待靠別人分裂來坐收漁翁之利。

柯志恩說，高雄的民進黨員不會接受一個脫黨的人，候選人會被認為敗壞自己的黨、在扯後腿，在過去很多三角督選舉也不太可能贏，林委員是在為自己做最後努力、最後一搏，至少要秀出肌肉，輸得光光采采。

林岱樺 柯志恩 民進黨

延伸閱讀

綠對高雄市長這次沒十足把握？柯志恩笑稱：所以花那麼多時間修理我

林岱樺涉詐1496萬元助理費 今首出庭律師團主攻已歿證人被檢調誘導

林岱樺涉貪首出庭 當庭自爆「衣服只能穿同一套」求法官准她回家

林岱樺涉詐千萬助理費今出庭 她稱不畏「暗黑勢力」喊：還我清白

相關新聞

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

爭取高雄市長提名的立委林岱樺今天為助理費等案出庭應訊，不少綠營支持者擔心她官司很難全身而退，日後恐有脫黨參選危機。國民黨...

地方拚社福卻被扣補助？主計總處：視地方財政評估非一律扣減

不少縣市近年積極擴充社福支出，但部分非中央法定項目占比過高，反遭中央扣減一般性補助。行政院主計總處解釋，此舉是因應監察院...

綠對高雄市長這次沒十足把握？柯志恩笑稱：所以花那麼多時間修理我

民進黨立委在高雄市長初選激烈攻防，國民黨立委柯志恩近日也正式宣布參選高雄市長。她今天接受專訪時表示，強勁對手民進黨立委林...

高市早苗提台海和平穩定 外交部：歡迎與肯定

日本首相高市早苗26日出席馬來西亞舉辦的第28屆「日本-東協峰會」，會中強調台海和平穩定與區域安全保障息息相關，反對任何...

鄭麗文時代誰戰2028 國民黨從獨尊盧秀燕變「3+1」？

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式走馬上任，黨務人事名單也陸續出爐。翻開這份不算「亮眼」的人事名單，仍透露一些未來走向的端倪。鄭麗文的「新政」，加上因為政治情勢產生的變化，對國民黨最大的影響，恐怕不在於「兩岸路線」是否改變，而在於2028總統大選由誰出戰，情勢變得更加複雜，很可能由主席選戰前的「獨尊盧秀燕」，變成「3+1之爭」。

川習會前夕新華社發文 陳玉珍：釋善意也提醒民進黨回頭是岸

中國大陸新華社昨天發出一篇以「鍾台文」署名的文章，表示認同兩岸一家人就可對話溝通。國民黨立委陳玉珍分析，這是台灣一面倒向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。