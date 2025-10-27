支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

爭取高雄市長提名的立委林岱樺今天為助理費等案出庭應訊，不少綠營支持者擔心她官司很難全身而退，日後恐有脫黨參選危機。國民黨立委柯志恩分析，林岱樺不太可能會脫黨參選，否則會被視為敗壞黨、扯後腿，至少會奮戰至初選。

民黨立委柯志恩今天中午接受媒體人黃光芹專訪，被問及可能民進黨潛在對手林岱樺。柯志恩肯定林岱樺個性堅忍不拔、韌性不得了，跑選區最認真，要給她拍拍手。

柯志恩說，林岱樺目前在民進黨內參民調仍排前二，很多人支持，將辦三山（旗山、岡山、鳳山）造勢，初選前選在鳳山本命區舉辦，此舉就是秀肌肉；林岱樺還是有實力在，民調若如大家所說無望了，不會堅持到這個層次。

黃光芹提及，林岱樺若初選沒過關，未來是否可能脫黨參選，林岱樺日前受訪時沒有說死，不知道柯志恩如何看？

柯志恩直言「林岱樺不太可能脫黨參選」，因為從過去南部例子來看，任何一個從民進黨脫黨的人下場都不是贏得勝利，不脫黨起碼還有立委可當，但無論如何林岱樺要為自己奮戰至初選，若差距很小就認了，「我不認為脫黨對於民進黨來說會有任何機會」，而且候選人不應期待靠別人分裂來坐收漁翁之利。

柯志恩說，高雄的民進黨員不會接受一個脫黨的人，候選人會被認為敗壞自己的黨、在扯後腿，在過去很多三角督選舉也不太可能贏，林委員是在為自己做最後努力、最後一搏，至少要秀出肌肉，輸得光光采采。

