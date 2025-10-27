綠對高雄市長這次沒十足把握？ 柯志恩笑稱：所以花那麼多時間修理我

民進黨立委在高雄市長初選激烈攻防，國民黨立委柯志恩近日也正式宣布參選高雄市長。她今天接受專訪時表示，強勁對手民進黨立委林岱樺應該不至於脫黨參選，當然也不可能期待民進黨分裂而勝選；她認為，能感覺民進黨這次也不是那麼有把握，否則不會花那麼多時間來修理她，不是說民進黨推顆西瓜都贏嗎？但「這柯不一樣」。

柯志恩日前正式宣布參選高雄市長，並公布看板及主視覺，後續規畫也引發關注，她今天上網路直播節目「中午來開匯」接受主持人黃光芹專訪時表示，自己從支持度13%開始努力，現在民調20至30％，甚至有40%的，接下來要更努力。

柯志恩指出，民進黨高雄市長參選人全部加起來有600多面看板，自己只有50幾面，這次使用黃色單純是俏皮，讓大家認識自己跟其他人不一樣，「我敢揭弊案，你們敢嗎？」；過去大家不知道柯志恩是男是女、是圓是扁，現在有超過53萬以上的人認識。民進黨籍市長陳其邁陣營上次喊出破百萬票，結果最後也沒有，且國民黨拿下高雄市議會最大黨，現在整體氛圍也不一樣，藍營人選在高雄、台南支持度與綠營都接近。

柯志恩提到，綠營人選中，林岱樺還是很有實力，即便市長初選沒有過關，應該也不會脫黨，因為民進黨支持者不會接受這樣的行為，未來可能連立委都無法參選；當然，也不可能把勝選希望寄託於民進黨分裂上，一定要設法得到過半支持，就任後才能穩定執政。

柯志恩分析，南部選舉資源很重要，且南部多年都民進黨執政，國民黨行政資源非常吃虧，論述需要花很多時間澄清。不過能感到民進黨這次也不是那麼有把握，否則不會花那麼多時間來修理她，一件事情可以高雄市府全力出動；不是說民進黨推顆西瓜都贏嗎？但「這柯不一樣」。

針對賴清德總統最新民調，有40.7%受訪者表示滿意施政。柯志恩表示，因為民進黨的鐵票支持群眾固定在四成，她不斷地在想辦法該如何突破此4成，所以即便之前因為南部風災導致賴的民調創新低，「也沒有任何可以樂觀的本錢」。

另外，有民進黨立委質疑柯志恩新看板「不一樣」恐怕是不敢掛上中國國民黨徽，批評是與新任國民黨主席鄭麗文的兩岸統一路線不一樣。柯志恩回應，封閉性黨意不能凌駕民意，民意仍是最大取向，民進黨不用對在野黨見縫插針。 國民黨立委柯志恩（左）近日也正式宣布參選高雄市長，她今天上網路直播節目「中午來開匯」接受主持人黃光芹（右）專訪。圖／「中午來開匯」提供

商品推薦