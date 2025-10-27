替被忽視的光復人出一口氣！張峻怒踹傅崐萁桌場面火爆

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，議長張峻不滿未被通知到場抗議，直接衝進場踢傅崐萁的桌子，場面火爆。事後張峻發文，表示到現在沒有人為這場災難站出來，踢的那一腳，「是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」。

今天下午在光復鄉大華活動中心舉行「重建特別條例座談會」，張峻指出，座談會再度讓災區的鄉親感受到被忽視、被欺負的心情。整場活動不僅沒有通知任何在地議員，連「我這個光復子弟都沒有接到邀請」。真正受災的鄉民被警察擋在門外，只能在外頭抗議「我們是災民，為什麼不能進去？」

張峻表示，當接到消息趕到現場，看見滿門的警察、被拒絕入內的鄉親，心裡真的非常難過。這1個多月來，大家在泥濘中復原、在瓦礫堆裡重建家園，多少人付出血汗與眼淚。這場災難造成19位鄉親罹難、5位至今仍失聯，這些都是沉重的傷痛。到今天為止，還沒有聽見縣政府一句「道歉」，沒有人為這場災難的責任站出來。

「我踹的不是人，是桌子。那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」，張峻強調，災後重建不是政治秀，更不是少數人用來收割的工具。傅崐萁長期壟斷花蓮資源，如今災難發生，他仍想靠著幾個人頭開會、拍拍照、發新聞稿，就想草草了結。這樣的作法，對災民太不公平。

張峻表示，既然說是「國會」在開會，「為什麼現場看不到任何立法院的工作人員？」反而坐滿的是縣府各局處的首長、承辦人員，整場變成縣府內部會議。難道一個立委可以指揮縣政府？這樣的結構早已違背行政倫理，也完全扭曲「重建座談」的原意。光復鄉民要的是被聽見的權利，不是被安排好的劇本。

張峻指出，真正該被邀請的，是那些每天還在清理家園、重建生活的災區居民；真正的重建是傾聽民意、讓受災者有發聲的機會，而不是封門作秀、關起門來決定。在這裡要再一次強調光復人不求特權，只求被尊重。

張峻說，災民不是附屬品，更不是被利用的工具，要的是透明、是公平、是能真正讓家園恢復的重建行動。如果替鄉親說話都要被貼上「暴力」的標籤，那沉默才是真正的暴力。我會繼續為光復發聲，直到每一位災民的聲音都被聽見、每一個家都能重新站起來。 花蓮光復鄉逾百位災民抗議重建座談會未邀請災民參與，要求重建不能再拖。記者王思慧／攝影 花蓮縣議會議長張峻發文，表示到現在沒有人為這場災難站出來，踢的那一腳，「是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」。圖／翻攝張峻臉書 國民黨立委傅崐萁今天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」。圖／讀者提供

