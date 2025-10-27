民眾黨團提修法 地質敏感區禁設地面型光電系統

近期烏山頭水庫設置水面型光電引發討論。民眾黨團今天說，已提案要求行政院在未完成水質與環評法規檢討前，全面暫停核准水庫型光電執照。另提案針對地質敏感區，若未通過環評或總面積逾1公頃者，不得設置地面型太陽光電系統。

森林城市協會、彰化縣環境保護聯盟等環保團體今天在行政院外舉行記者會，呼籲終結光電亂象，並提出10大訴求，包括加嚴環評把關、水庫禁建光電，水面光電應無條件納入環評等，並要求行政院與立法院年底前完成修法。

台灣民眾黨立法院黨團在臉書發文表示，水庫是人民賴以生存的生命線，怎能輕易變成光電業者的實驗場。因全力發展光電，每天仰賴的飲用水面臨危機，政府卻放任業者繞過環評、逃避監督，在水庫大舉設置光電設施，以推動綠能之名，讓民眾的生存權遭受威脅。

民眾黨團說，能源轉型不應犧牲人民健康，堅決反對不負責任、不科學、不監督的粗暴開發，已經在院會提案，明確要求行政院在尚未完成水質與環評法規檢討前，全面暫停核准任何水庫型光電執照。

民眾黨團指出，黨團提出三大修法，包含「發展觀光條例」第11條、「國家公園法」第13條、「地質法」第5條修正草案，針對國家級風景區、國家公園、地質敏感區這三大最脆弱的環境區域，只要未通過環評或總面積超過1公頃，一律不得設置地面型太陽光電系統，盼從源頭設下環境防線。

民眾黨團說，台灣要發展，需要更多電力，更要建立一套具備科學依據、明確標準、嚴格審查的開發制度，讓能源轉型以理性、務實的科學規劃及永續發展為核心，非急功好利犧牲環境，讓光電蟑螂從中牟取暴利。

