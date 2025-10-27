快訊

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

小S大女兒赴美一年悄悄變了！一PO照火速釣出媽媽留言

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

民眾黨團提修法 地質敏感區禁設地面型光電系統

中央社／ 台北27日電

近期烏山頭水庫設置水面型光電引發討論。民眾黨團今天說，已提案要求行政院在未完成水質與環評法規檢討前，全面暫停核准水庫型光電執照。另提案針對地質敏感區，若未通過環評或總面積逾1公頃者，不得設置地面型太陽光電系統。

森林城市協會、彰化縣環境保護聯盟等環保團體今天在行政院外舉行記者會，呼籲終結光電亂象，並提出10大訴求，包括加嚴環評把關、水庫禁建光電，水面光電應無條件納入環評等，並要求行政院與立法院年底前完成修法。

台灣民眾黨立法院黨團在臉書發文表示，水庫是人民賴以生存的生命線，怎能輕易變成光電業者的實驗場。因全力發展光電，每天仰賴的飲用水面臨危機，政府卻放任業者繞過環評、逃避監督，在水庫大舉設置光電設施，以推動綠能之名，讓民眾的生存權遭受威脅。

民眾黨團說，能源轉型不應犧牲人民健康，堅決反對不負責任、不科學、不監督的粗暴開發，已經在院會提案，明確要求行政院在尚未完成水質與環評法規檢討前，全面暫停核准任何水庫型光電執照。

民眾黨團指出，黨團提出三大修法，包含「發展觀光條例」第11條、「國家公園法」第13條、「地質法」第5條修正草案，針對國家級風景區、國家公園、地質敏感區這三大最脆弱的環境區域，只要未通過環評或總面積超過1公頃，一律不得設置地面型太陽光電系統，盼從源頭設下環境防線。

民眾黨團說，台灣要發展，需要更多電力，更要建立一套具備科學依據、明確標準、嚴格審查的開發制度，讓能源轉型以理性、務實的科學規劃及永續發展為核心，非急功好利犧牲環境，讓光電蟑螂從中牟取暴利。

行政院 環評 烏山頭水庫

延伸閱讀

要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

台積電2奈米拓腹地動了 南科楠梓園區環評送件

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

相關新聞

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

爭取高雄市長提名的立委林岱樺今天為助理費等案出庭應訊，不少綠營支持者擔心她官司很難全身而退，日後恐有脫黨參選危機。國民黨...

地方拚社福卻被扣補助？主計總處：視地方財政評估非一律扣減

不少縣市近年積極擴充社福支出，但部分非中央法定項目占比過高，反遭中央扣減一般性補助。行政院主計總處解釋，此舉是因應監察院...

綠對高雄市長這次沒十足把握？柯志恩笑稱：所以花那麼多時間修理我

民進黨立委在高雄市長初選激烈攻防，國民黨立委柯志恩近日也正式宣布參選高雄市長。她今天接受專訪時表示，強勁對手民進黨立委林...

高市早苗提台海和平穩定 外交部：歡迎與肯定

日本首相高市早苗26日出席馬來西亞舉辦的第28屆「日本-東協峰會」，會中強調台海和平穩定與區域安全保障息息相關，反對任何...

鄭麗文時代誰戰2028 國民黨從獨尊盧秀燕變「3+1」？

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式走馬上任，黨務人事名單也陸續出爐。翻開這份不算「亮眼」的人事名單，仍透露一些未來走向的端倪。鄭麗文的「新政」，加上因為政治情勢產生的變化，對國民黨最大的影響，恐怕不在於「兩岸路線」是否改變，而在於2028總統大選由誰出戰，情勢變得更加複雜，很可能由主席選戰前的「獨尊盧秀燕」，變成「3+1之爭」。

川習會前夕新華社發文 陳玉珍：釋善意也提醒民進黨回頭是岸

中國大陸新華社昨天發出一篇以「鍾台文」署名的文章，表示認同兩岸一家人就可對話溝通。國民黨立委陳玉珍分析，這是台灣一面倒向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。