福爾摩沙俱樂部台北年會 柯理和贈林佳龍台灣字樣T恤

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
外交部長林佳龍今天出席2025福爾摩沙俱樂部台北年會開幕式，並在會中致詞。記者胡經周／攝影
2025福爾摩沙俱樂部台北年會今天舉行開幕式，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）及外交部林佳龍均於開幕式致詞。

會中林佳龍致贈柯理和紀念筆，柯理和也回贈林佳龍領帶，與印有台灣字樣的T恤，林佳龍還開玩笑的當場確認尺寸，表示ok。

2025福爾摩沙俱樂部台北年會今天舉行開幕式，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols，右）致贈外交部長林佳龍（左）印有台灣字樣的T恤，林佳龍還開玩笑的當場確認尺寸。記者胡經周／攝影
2025福爾摩沙俱樂部台北年會今天舉行開幕式，外交部長林佳龍（左）致贈年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols，右）紀念筆。記者胡經周／攝影
2025福爾摩沙俱樂部台北年會今天舉行開幕式，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols，右）致贈外交部長林佳龍（左）印有台灣字樣的T恤，林佳龍還開玩笑的當場確認尺寸，表示ok。記者胡經周／攝影
2025福爾摩沙俱樂部台北年會今天舉行開幕式，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols，前右二）及外交部長林佳龍（前中）均於開幕式致詞並合影。記者胡經周／攝影
