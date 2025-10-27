福爾摩沙俱樂部台北年會 柯理和贈林佳龍台灣字樣T恤
2025福爾摩沙俱樂部台北年會今天舉行開幕式，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）及外交部長林佳龍均於開幕式致詞。
會中林佳龍致贈柯理和紀念筆，柯理和也回贈林佳龍領帶，與印有台灣字樣的T恤，林佳龍還開玩笑的當場確認尺寸，表示ok。
