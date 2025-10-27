快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

國民黨團：綠排審「海纜七法」針對陸船 卻無法恢復海峽縱深

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
海纜作業情形示意圖。圖／聯合報系資料照片
海纜作業情形示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院經濟委員會本周將排審「海纜七法」，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天表示，我國基礎設施不容破壞是大家共同責任，民進黨要直指對岸船隻立法加重處罰，同時也應思考為何馬政府時期沒有軍機軍演，讓海峽中線的防衛縱深丟失，民進黨政府如今要拿出什麼作為？

國民黨團稍早發出新聞稿指出，民進黨召委本周將審查所謂「海纜七法」，意圖對海纜及相關基礎設施惡意破壞及違規行為，立法加重處罰，目標直指對岸商船、油輪或曾劃破海底電纜的船隻加強列管。

國民黨團重申，國家安全人人有責，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施，在合理範圍內加強管理及處罰，保障國家安全是2300萬國人共同的責任，不必懷疑，也無需討論，但也要反問民進黨政府，馬政府時代兩岸間有這些灰色地帶滋擾行為嗎？完全沒有。

國民黨團指出，馬政府執政的時候，中共軍機不曾越過海峽中線，更沒有圍台軍演，喪權辱國的民進黨，把海峽中線的防衛縱深丟失，危害國家安全，請問民進黨拿出什麼作為，恢復海峽縱深？

國民黨立法院黨團。圖／聯合報資料照片
國民黨立法院黨團。圖／聯合報資料照片

民進黨 國民黨 國家安全

延伸閱讀

藍要政務官為邊境失守下台 吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

【重磅快評】非洲豬瘟不會傳人 但會傷政治腦

吳思瑤提禁淘寶寄肉製品 徐巧芯嗆「隨便截圖胡說八道」

鄭麗文赴災區斥綠政治算計 民進黨批鄭噴政治口水

相關新聞

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨主席黃國昌今天說，這是嚴重的警訊跟提醒，面對美國高...

陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋

國民黨前立委陳以信表態願參加台南市長黨內初選，引發國民黨內討論。陳以信表示，自己參選絕對是把餅做大，建議國民黨初選辦在民...

高市早苗出任日本首相 國安局看好台日關係改善

日本自民黨黨魁高市早苗順利成為日本新一任首相，並即將與到訪的美國總統川普會面。國安局評估，高市早苗出任日本首相後，將展現...

游盈隆：鄭麗文若率國民黨贏大選 政治學教科書將改寫

國民黨準主席鄭麗文兩岸主張九二共識、反對台獨、反對提高國防預算。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，鄭麗文帶著新而強硬且背離...

國民黨團：綠排審「海纜七法」針對陸船 卻無法恢復海峽縱深

立法院經濟委員會本周將排審「海纜七法」，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天表示，我國基礎設施不容破壞是大家共同責任，民進...

鄭麗文時代誰戰2028 國民黨從獨尊盧秀燕變「3+1」？

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式走馬上任，黨務人事名單也陸續出爐。翻開這份不算「亮眼」的人事名單，仍透露一些未來走向的端倪。鄭麗文的「新政」，加上因為政治情勢產生的變化，對國民黨最大的影響，恐怕不在於「兩岸路線」是否改變，而在於2028總統大選由誰出戰，情勢變得更加複雜，很可能由主席選戰前的「獨尊盧秀燕」，變成「3+1之爭」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。