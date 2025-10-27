川習會前夕新華社發文 陳玉珍：釋善意也提醒台灣回頭是岸

中國大陸新華社昨天發出一篇以「鍾台文」署名的文章，表示認同兩岸一家人就可對話溝通。國民黨立委陳玉珍分析，這是台灣一面倒向美國所致，整體局勢非常危險，大陸為此軟硬兼施，對台灣釋出最大善意，但挑川習會前發文，也是展現中美平起平坐，台灣要「回頭是岸」。

「川習會」將至，新華社昨日發出一篇署名「鍾台文」的文章，表示「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁。」

陳玉珍認為，現在整體局勢很危險，台灣一面倒倚靠在美國身上，連時代雜誌都有美國智庫專家文章批評賴清德總統，所以賴政府這樣完全靠單邊是行不通的。現在中美兩國已經平起平坐，連新加坡都反對台灣獨立，其實賴政府與其爭意識形態，不如趕快思考怎麼讓老百姓生活更好，讓經濟實力更強、醫療更進步、長照更好，民眾回歸到好的生活。

陳玉珍分析，大陸方以「鍾台文」為名發文章，是留個「迴旋空間」，這也是不停試驗，如今再一次釋出善意，講到這個地步，釋放出軟的一面；不過陳玉珍也說，「鍾台文」挑在川習會前發文章，是要強調中美平起平坐，但同時也提醒台灣「回頭是岸」，這是硬的一面。 美國總統川普（左）、中共國家主席習近平（右）川習會將至。（新華網）

商品推薦