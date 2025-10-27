高市早苗出任日本首相 國安局看好台日關係改善

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
日本自民黨總裁高市早苗成為日本憲政史上首位女性首相。美聯社
日本自民黨總裁高市早苗成為日本憲政史上首位女性首相。美聯社

日本自民黨黨魁高市早苗順利成為日本新一任首相，並即將與到訪的美國總統川普會面。國安局評估，高市早苗出任日本首相後，將展現「親美友台」路線，並且對中共威脅高度警戒，呼籲美、歐、日、臺各方建立「準安全同盟」，以維護區域和平。

立院外交國防委員會排定本周四（30日）邀請國安單位進行業務報告，書面內容已經先送至立院。

國安局報告指，高市高市首相就任後，將接待美國總統川普訪日、建構兩人信賴關係，視為優先要務，屆時擬宣示提升日本自主防衛力，鞏固美日同盟。另外其長期警戒中共威脅，主張台灣是日本「極重要友人與夥伴」、「台灣有事就是日本有事」，最近呼籲美、歐、日、台應建立「準安全同盟」，維護區域和平。

國安局認為，高市內閣將強化防衛能力，關切中共、俄國、北韓威脅，並以強化美日同盟遏制力為主軸，規劃提前於 2026 年修訂《國家安全保障戰略》、放寬《防衛裝備轉移三原則》相關限制；另將加速完成防衛費用占比GDP 2％目標，研發新型潛艦、遠距打擊與網路戰力，以及推進與美盟聯合演訓，以實現「自由開放印太」（FOIP）。

報告也指出，美國與中共在東亞地區的角力持續升溫。美、中在10月上旬相互擴大經貿施壓，如美方制裁陸企子公司、中共擴大稀土管制、互徵船舶港口費用等，藉以提高各自談判籌碼。川普總統警告，若未達公平貿易協議，將自 11 月起對中國大陸加徵 100％關稅，中共則重申「奉陪到底」，雙方互不示弱。然而雙方在馬來西亞召開第五輪經貿磋商，針對延長關稅寬限期（11月10日屆期）、農產品採購、芬太尼（fentanyl）控管、出口管制等議題，達成初步共識，盼川普與習近平在南韓APEC 場邊會談，確定經貿互動框架。

此外，中共、俄國、北韓藉「九三」閱兵展現共抗美盟態勢，共軍更頻密在台海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾，企圖挑戰區域秩序及現狀，也持續加深區域矛盾。美國與日、韓、菲、澳等印太盟邦，也密集展開雙、多邊實戰化聯合演習，並進一步邀請英、法、加、荷等域外友盟加入，參演國家數量、演習頻率及規模，創下歷年之最。演習科目重點是制空制海、遠距反艦、機動增援、網路、太空等「多領域」作戰能力，提升相互操作性。

另外，英國今年派遣航艦巡弋印太，期間更與美國、日本、挪威、加拿大、印度、澳大利亞、紐西蘭、新加坡等舉行 12 國海空聯演。美盟加強印太聯演目的，在共同反制中、俄軍事協作，並嚇阻共軍擴張挑釁。

