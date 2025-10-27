聽新聞
0:00 / 0:00
吳思瑤喊禁淘寶寄肉製品 白委：防豬瘟也要抗中保台？
民進黨立委吳思瑤喊話「禁止淘寶等中國電商寄送肉製品」，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，依現行規定，任何含豬肉製品本來就不能自境外輸入台灣，該說法直指邊境檢疫就是破口，吳思瑤豈不直接打臉賴政府，難道防治非洲豬瘟也要抗中保台？
我國爆發首起非洲豬瘟案例，吳思瑤昨天在臉書發文指出，淘寶販售的各類肉品高達18萬件，相關製品以「小包衝關」躲避防疫防線，此類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個危險的生化武器，危及台灣肉品市場及經濟安全，「是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品」。
針對吳思瑤的說法，張啓楷受訪時說，按照我國現行規定，豬肉製品本來就不能輸入台灣，該說法直指邊境檢疫就是破口，吳思瑤豈不直接打臉賴政府？現在就連病毒株來源都不明朗，難道防治非洲豬瘟也要抗中保台？
張啓楷指出，我國首起案例病毒株與越南相似度極高，農業部長陳駿季也說「先不要過度解讀，還沒有定論」，然而在證據及定論確定以前，民進黨立委就在搞抗中保台，只要在台灣內部找敵人搞鬥爭，卻不檢討邊境防疫工作室落實情形，也顯見現在就連自家立委都不清楚。
