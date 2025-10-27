快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】小包衝關如生化武器 賴清德還要造台灣之盾？

聯合報／ 主筆室
民進黨籍立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

兼任民進黨政策會執行長的綠委吳思瑤為操作仇中，指大陸電商電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，以「小包衝關」躲避防疫防線，猶如「生化武器」危及台灣；吳瞬間撞牆，因為民進黨政府早就禁止大陸豬肉來台，吳一句話同時打臉賴清清德和蔡英文，論述如此落漆，還有機會選台北市長嗎？ 

吳思瑤在大罷免期間表現突出，賴清德大都跳過柯建銘，直接透過吳連繫黨團，期間民進黨的輿論戰與媒體戰更由吳擔綱，躋身賴清德愛將不言可喻；吳卸下黨團職務後，馬上接任民進黨政策會執行長，2026行情看俏。只是不知她是志得意滿，還是仇中習慣了，台中發生豬瘟疫情，她不假思索順手操作仇中，沒想到陰溝翻船。 

吳思瑤昨天在社群媒體以「執行長說政策」大談非洲豬瘟，表示「是時候了！ 禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全！」，在Google查詢「淘寶肉品」，馬上跳出廣告「去哪兒購買肉？當然來淘寶海外，香腸、肉乾、罐頭等製品琳瑯滿目，以「小包衝關」躲避防疫防線，可能是一個個危險生化武器、病毒攻擊；吳還說， 郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為防疫破口。

吳思瑤提出「生化武器」說法之前有沒有想過，全台只有雲林縣禁用廚餘養豬，只要200頭以上規模的養豬場就可以使用廚餘，如果大陸「小包衝關」可能是生化武器，全台豈不佈滿生化武器，有可能撐到今日才爆發疫情？更何況這次驗出的是越南株病毒，吳思瑤的連連看根本不說服不了人。

再者，吳思瑤當了三屆立委，應該很清楚，蔡英文執政時就宣布禁止禁止疫區豬肉製品入台，那個時候還是賴清德當行政院長，藍委甚至還找出案例，當年有民眾在淘寶網訂購6.2公斤大陸牛肉乾，結果遭海關送辦，獲緩起訴處分1年，罰金5000元；吳思瑤這時說台中高雄海關郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，是在自證邊境防疫形同虛設？是不是還要再說都是藍白砍預算所致？

遠的不說，經濟部去年2月訂定臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法，其中第7條正面表列大陸地區可以輸入臺灣地區的品項，包括古物、宗教文物、民族藝術品、民俗文物、藝術品等物品，從來就沒有大陸肉製品，吳思瑤是黨團幹事長，怎會不清楚規定內容？ 

一個月前，吳思瑤接下政策會執行長職務，賴清德一再盛讚她是行政、立法部門的溝通橋梁，而且精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需；吳思瑤則表示從黨團幹事長到政策會執行長都一樣苦命。原來吳思瑤的苦命並不是當行政立法的溝通橋梁，而是卯足全力找議題操作仇中，即使翻車也無所謂？

去年審計點名食藥署，指目前申請個人自用免查驗輸入的食品額度已逾一般人日常食用量，顯不合常理，要求食藥署研議稽查，但食藥署兩手一攤，只說會要求業者加強管理；如果吳思瑤稱小包衝關都可能是生化武器，食藥署也不管，賴清德還有必要分年編列特別預算1.3兆元打造台灣之盾嗎？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤在社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」，聲稱「小包衝關」可能是一個個危險生化武器。圖／取自吳思瑤臉書
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤在社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」，聲稱「小包衝關」可能是一個個危險生化武器。圖／取自吳思瑤臉書

吳思瑤 豬肉 賴清德

延伸閱讀

藍要政務官為邊境失守下台 吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

籲禁淘寶寄肉製品 吳思瑤臉書被灌爆：不做功課、危言聳聽

【重磅快評】非洲豬瘟不會傳人 但會傷政治腦

吳思瑤提禁淘寶寄肉製品 徐巧芯嗆「隨便截圖胡說八道」

相關新聞

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨主席黃國昌今天說，這是嚴重的警訊跟提醒，面對美國高...

陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋

國民黨前立委陳以信表態願參加台南市長黨內初選，引發國民黨內討論。陳以信表示，自己參選絕對是把餅做大，建議國民黨初選辦在民...

高市早苗出任日本首相 國安局看好台日關係改善

日本自民黨黨魁高市早苗順利成為日本新一任首相，並即將與到訪的美國總統川普會面。國安局評估，高市早苗出任日本首相後，將展現...

游盈隆：鄭麗文若率國民黨贏大選 政治學教科書將改寫

國民黨準主席鄭麗文兩岸主張九二共識、反對台獨、反對提高國防預算。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，鄭麗文帶著新而強硬且背離...

光復座談爆衝突！議長張峻怒踹傅崐萁桌嗆「欺負光復人」傅喊要提告

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，議長張峻、許多災民不滿未被通知到場抗議，張峻更...

鄭麗文新團隊今啟動交接 李乾龍：過渡時期經驗傳承

國民黨主席當選人鄭麗文11月1日正式就任，為妥善黨權交接，由候任的副主席兼秘書長李乾龍今率隊到中央黨部，與秘書長黃健庭等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。