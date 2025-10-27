【重磅快評】小包衝關如生化武器 賴清德還要造台灣之盾？

兼任民進黨政策會執行長的綠委吳思瑤為操作仇中，指大陸電商電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，以「小包衝關」躲避防疫防線，猶如「生化武器」危及台灣；吳瞬間撞牆，因為民進黨政府早就禁止大陸豬肉來台，吳一句話同時打臉賴清清德和蔡英文，論述如此落漆，還有機會選台北市長嗎？

吳思瑤在大罷免期間表現突出，賴清德大都跳過柯建銘，直接透過吳連繫黨團，期間民進黨的輿論戰與媒體戰更由吳擔綱，躋身賴清德愛將不言可喻；吳卸下黨團職務後，馬上接任民進黨政策會執行長，2026行情看俏。只是不知她是志得意滿，還是仇中習慣了，台中發生豬瘟疫情，她不假思索順手操作仇中，沒想到陰溝翻船。

吳思瑤昨天在社群媒體以「執行長說政策」大談非洲豬瘟，表示「是時候了！ 禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全！」，在Google查詢「淘寶肉品」，馬上跳出廣告「去哪兒購買肉？當然來淘寶海外，香腸、肉乾、罐頭等製品琳瑯滿目，以「小包衝關」躲避防疫防線，可能是一個個危險生化武器、病毒攻擊；吳還說， 郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為防疫破口。

吳思瑤提出「生化武器」說法之前有沒有想過，全台只有雲林縣禁用廚餘養豬，只要200頭以上規模的養豬場就可以使用廚餘，如果大陸「小包衝關」可能是生化武器，全台豈不佈滿生化武器，有可能撐到今日才爆發疫情？更何況這次驗出的是越南株病毒，吳思瑤的連連看根本不說服不了人。

再者，吳思瑤當了三屆立委，應該很清楚，蔡英文執政時就宣布禁止禁止疫區豬肉製品入台，那個時候還是賴清德當行政院長，藍委甚至還找出案例，當年有民眾在淘寶網訂購6.2公斤大陸牛肉乾，結果遭海關送辦，獲緩起訴處分1年，罰金5000元；吳思瑤這時說台中高雄海關郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，是在自證邊境防疫形同虛設？是不是還要再說都是藍白砍預算所致？

遠的不說，經濟部去年2月訂定臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法，其中第7條正面表列大陸地區可以輸入臺灣地區的品項，包括古物、宗教文物、民族藝術品、民俗文物、藝術品等物品，從來就沒有大陸肉製品，吳思瑤是黨團幹事長，怎會不清楚規定內容？

一個月前，吳思瑤接下政策會執行長職務，賴清德一再盛讚她是行政、立法部門的溝通橋梁，而且精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需；吳思瑤則表示從黨團幹事長到政策會執行長都一樣苦命。原來吳思瑤的苦命並不是當行政立法的溝通橋梁，而是卯足全力找議題操作仇中，即使翻車也無所謂？

去年審計點名食藥署，指目前申請個人自用免查驗輸入的食品額度已逾一般人日常食用量，顯不合常理，要求食藥署研議稽查，但食藥署兩手一攤，只說會要求業者加強管理；如果吳思瑤稱小包衝關都可能是生化武器，食藥署也不管，賴清德還有必要分年編列特別預算1.3兆元打造台灣之盾嗎？ 民進黨政策會執行長、立委吳思瑤在社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」，聲稱「小包衝關」可能是一個個危險生化武器。圖／取自吳思瑤臉書

