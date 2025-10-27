藍要政務官為邊境失守下台　吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團批評，民進黨立委吳思瑤說電商平台以「小包衝關」躲避防疫防線；因此，政務官應為邊境失守下台負責。吳思瑤今天提出4問，質疑國民黨不究責台中市長盧秀燕，反來批評她，「好笑了，豬瘟事件是台中惹的禍，國民黨團有沒有劃錯重點監督錯人啊？」

吳思瑤今天在社群平台發文指出，「全黨搶救盧秀燕，國民黨急了！亂了！慌了」，為轉移焦點，國民黨團今天用一整篇新聞稿帶風向「淘寶是防疫破口？政務官要為邊境失守下台負責」。

她說，這篇新聞稿堪稱天下奇聞，「總字數/標點661字；痛罵吳思瑤3次；批評民進黨6次；點名中央部會3次；提及台中0次！盧秀燕0次！」

吳思瑤質疑，好笑了，豬瘟事件是台中惹的禍，國民黨團有沒有劃錯重點、搞錯對象、監督錯人啊？不究責盧秀燕，反倒批評吳思瑤？中央扛起責任接手應變，但國民黨卻誣陷協力善後的中央官員！」

吳思瑤指出，道理要說清楚講明白，她昨天提醒「淘寶販售疫區肉製品要強化防堵」，這是本於民代監督職責，為可能政策缺失點出問題正面呼籲。整個疫調還在進行，目前朝廚餘未依法蒸煮進行研判，在病毒傳染來源還未確定前，任何人都不能武斷下定論，更不該把專業問題政治化。

吳思瑤反問，拖延10天才採檢送驗；超商宅配豬瘟檢體；農業局卸責獸醫師、獸醫師無照誤診；推給牧場老農、環保局怠惰稽查廚餘蒸煮。中市府失職、失能至此，國民黨人掩耳盜鈴、視而不見？「還沒看見有哪一位國民黨人勇敢講真話、批評盧秀燕的！罵民進黨就可以救盧秀燕？國民黨別天真了。」

