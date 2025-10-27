快訊

被陳以信影射得票未突破基本盤 謝龍介：社會自有公評

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／本報資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／本報資料照片

國民黨前不分區立委、台南市長參選人陳以信今天指出，2022年台南市長選舉徵召參選結果顯示，國民黨在台南市得票未突破基本盤限制，透過初選良性競爭可把餅做大。國民黨台南市長熱門人選、身兼台南市黨部主委的立委謝龍介表示，上次選戰如何，相信社會自有公評，現在民進黨初選刀刀見骨，國民黨應團結一致。

陳以信日前宣布爭取參選台南市長，有聲音質疑這會提早消耗藍軍能量。陳以信今天接受專訪時說，自己4年前也被徵召參選台南市長，後來禮讓，投票結果顯現無法突破國民黨基本盤的限制；批評者未必知道國民黨在台南真正的問題在什麼地方，透過初選過程將餅做大，才能讓選票極大化，相信有意參選台南市長的國民黨立委謝龍介也了解這樣的情況，因此也樂見他參選。

謝龍介稍早透過自錄影片回應，表示他這兩天代表立法院長韓國瑜前往曼谷參加僑界慶祝台灣光復80周年大會，人現正前往曼谷機場要趕回台灣。

謝龍介表示，他2022年接受國民黨中央徵召參選台南市長，跟所有支持者打了一場艱苦但光榮的選戰，並不曾知道黨中央有徵召陳以信的情況，他個人毫無所悉，至於選戰打得如何，相信社會自有公評，團隊會從過去選戰裡面得到很多的經驗，尤其現在民進黨正在砍得刀刀見骨的初選，民進黨擁有太多資源，會不擇手段用任何方式來分化國民黨，國民黨應該團結一致。

相關新聞

