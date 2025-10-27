快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳以信（左）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供
國民黨立委陳以信（左）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供

國民黨前立委陳以信表態願參加台南市長黨內初選，引發國民黨內討論。陳以信表示，自己參選絕對是把餅做大，建議國民黨初選辦在民進黨之後，先讓市民看到民進黨初選骯髒、醜陋、臭不可聞，國民黨健康正面、君子之爭、選後團結，這樣的國民黨會更讓人感動並進而支持。

陳以信日前宣布爭取代表國民黨參選2026年台南市長，國民黨台南市長熱門人選、身兼台南市黨部主委的立委謝龍介也說，願意進行高格調的黨內初選。話題引發討論，陳以信今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪時回應。

陳以信表示，感佩謝龍介有風度願意接受挑戰，這樣君子之爭、不出惡言、健康初選，大家不必擔心有什麼廝殺，現在要做的是把餅做大。他指出，國民黨在台南始終衝不過玻璃天花板的40萬票，在基本盤有限情況下，要設法爭取10萬票中間選民支持，否則勝選只能靠機運；其實台南不是綠，這從市議員結構可以看出，是藍、綠、無黨籍各占三分之一，每一次選輸都是因為綠營及無黨籍票的結合所導致。

陳以信感嘆，很遺憾、也很憤怒看到民進黨在初選過程中挖樁腳、攻堅來攻堅去，市民敢怒不敢言，更多是無可奈何，每次比大小、拚輸贏，沒有去站在市民角度談城市願景，這樣台南不會改變。

陳以信建議，國民黨初選應在民進黨之後，讓市民看到民進黨如何亂七八糟，初選骯髒、醜陋、臭不可聞；國民黨則健康正面、君子之爭，有選前各自努力、選後團結一致的初選，讓市民來做對比，這樣的國民黨會讓人更感動，進而真的支持。

陳以信提到自己的「台南三計」分別是經濟、國際、科技。他表示，經濟是增加創業、改善就業及創造未來經濟；國際是要讓國際看見台灣，把國際帶進台南；科技是全面推廣AI人工智慧，像現在就有在台南的高中辦AI議題辯論比賽，用AI市政管理全面翻新文化古都。

陳以信還提要「還都台南」，總統府或至少行政院本部要搬到台南新營為主的西北地區，不只要平衡台灣南北，更要平衡台南南北「雙平衡」，賴清德總統在台南市長任內就講過，不能現在就忘記了，且遷都台南還有國家戰略安全考量，建造更安全的行政中樞。

國民黨立委陳以信（右）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供
國民黨立委陳以信（右）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供
國民黨前不分區立委陳以信26日公布參選主視覺「改變台南」。圖／聯合報系資料照片
國民黨前不分區立委陳以信26日公布參選主視覺「改變台南」。圖／聯合報系資料照片

國民黨 陳以信

延伸閱讀

表態爭取台南市長 陳以信：透過初選才能將藍營的餅做大

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

面對陳以信挑戰 謝龍介3點回應：初選我會贏！明年台南政黨輪替

相關新聞

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨主席黃國昌今天說，這是嚴重的警訊跟提醒，面對美國高...

陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋

國民黨前立委陳以信表態願參加台南市長黨內初選，引發國民黨內討論。陳以信表示，自己參選絕對是把餅做大，建議國民黨初選辦在民...

游盈隆：鄭麗文若率國民黨贏大選 政治學教科書將改寫

國民黨準主席鄭麗文兩岸主張九二共識、反對台獨、反對提高國防預算。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，鄭麗文帶著新而強硬且背離...

籲禁淘寶寄肉製品 吳思瑤臉書被灌爆：不做功課、危言聳聽

台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤於社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」，引發網友熱烈討論。...

藍要政務官為邊境失守下台　吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

國民黨立院黨團批評，民進黨立委吳思瑤說電商平台以「小包衝關」躲避防疫防線；因此，政務官應為邊境失守下台負責。吳思瑤今天提...

被陳以信影射得票未突破基本盤 謝龍介：社會自有公評

國民黨前不分區立委、台南市長參選人陳以信今天指出，2022年台南市長選舉徵召參選結果顯示，國民黨在台南市得票未突破基本盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。