陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋
國民黨前立委陳以信表態願參加台南市長黨內初選，引發國民黨內討論。陳以信表示，自己參選絕對是把餅做大，建議國民黨初選辦在民進黨之後，先讓市民看到民進黨初選骯髒、醜陋、臭不可聞，國民黨健康正面、君子之爭、選後團結，這樣的國民黨會更讓人感動並進而支持。
陳以信日前宣布爭取代表國民黨參選2026年台南市長，國民黨台南市長熱門人選、身兼台南市黨部主委的立委謝龍介也說，願意進行高格調的黨內初選。話題引發討論，陳以信今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪時回應。
陳以信表示，感佩謝龍介有風度願意接受挑戰，這樣君子之爭、不出惡言、健康初選，大家不必擔心有什麼廝殺，現在要做的是把餅做大。他指出，國民黨在台南始終衝不過玻璃天花板的40萬票，在基本盤有限情況下，要設法爭取10萬票中間選民支持，否則勝選只能靠機運；其實台南不是綠，這從市議員結構可以看出，是藍、綠、無黨籍各占三分之一，每一次選輸都是因為綠營及無黨籍票的結合所導致。
陳以信感嘆，很遺憾、也很憤怒看到民進黨在初選過程中挖樁腳、攻堅來攻堅去，市民敢怒不敢言，更多是無可奈何，每次比大小、拚輸贏，沒有去站在市民角度談城市願景，這樣台南不會改變。
陳以信建議，國民黨初選應在民進黨之後，讓市民看到民進黨如何亂七八糟，初選骯髒、醜陋、臭不可聞；國民黨則健康正面、君子之爭，有選前各自努力、選後團結一致的初選，讓市民來做對比，這樣的國民黨會讓人更感動，進而真的支持。
陳以信提到自己的「台南三計」分別是經濟、國際、科技。他表示，經濟是增加創業、改善就業及創造未來經濟；國際是要讓國際看見台灣，把國際帶進台南；科技是全面推廣AI人工智慧，像現在就有在台南的高中辦AI議題辯論比賽，用AI市政管理全面翻新文化古都。
陳以信還提要「還都台南」，總統府或至少行政院本部要搬到台南新營為主的西北地區，不只要平衡台灣南北，更要平衡台南南北「雙平衡」，賴清德總統在台南市長任內就講過，不能現在就忘記了，且遷都台南還有國家戰略安全考量，建造更安全的行政中樞。
