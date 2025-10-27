快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國時代雜誌專欄文章指出，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。圖為民眾觀看時代雜誌網頁。記者陳正興／攝影
美國時代雜誌專欄文章指出，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。圖為民眾觀看時代雜誌網頁。記者陳正興／攝影

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨主席黃國昌今天說，這是嚴重的警訊跟提醒，面對美國高關稅政策，國人對賴政府充滿不信任，此時更應該重新檢討路線，「只是我們的萊爾校長，看不下這種善意提醒。」

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，時代雜誌（Time）近日刊登此篇文章，內文提及台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，美國必須警惕台灣領袖賴清德的「魯莽行徑」，此文一出引發國內外各界議論。

黃國昌上午受訪時表示，時代雜誌刊登此篇投書，作者得以發出相關聲音，對於賴總統是嚴重警訊，面對當今中美兩國關係，我國是否會犧牲成為棄子、交易籌碼，過去台灣都把美國當成盟友，然而高關稅政策被如此對待，「賴政府處理對美關係，大家充滿高度不信任跟疑慮。」

黃國昌說，此時賴總統應該察納雅言，好好重新思考並反省路線，如何替國家爭取最大利益，「但是我們的萊爾校長，好像看不下這種善意提醒的批評」，中央社只是引述外媒報導，結果上下全部都遭到懲處，民進黨把台灣的民主搞得越來越沈淪，難道台灣又要回到威權時期？

黃國昌認為，民進黨政府只容許一言堂，還把國家通訊社看成自家傳聲筒，「這是我在這波事件，所看到最嚴重的問題。」

美國 黃國昌 賴清德

延伸閱讀

藍推停砍公教年金…黃國昌：是該檢討 為何沒人願意當老師？

岳父建案週刊爆違法！黃國昌：潑糞不成 連妻子、小姨跟岳父都攻擊

黃國昌否認小姨子出資凱思喊告 鏡週刊：將提誣告

再遭爆小姨子當狗仔金主 綠黨團：黃國昌才是最大弊案製造者

相關新聞

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨主席黃國昌今天說，這是嚴重的警訊跟提醒，面對美國高...

陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋

國民黨前立委陳以信表態願參加台南市長黨內初選，引發國民黨內討論。陳以信表示，自己參選絕對是把餅做大，建議國民黨初選辦在民...

游盈隆：鄭麗文若率國民黨贏大選 政治學教科書將改寫

國民黨準主席鄭麗文兩岸主張九二共識、反對台獨、反對提高國防預算。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，鄭麗文帶著新而強硬且背離...

籲禁淘寶寄肉製品 吳思瑤臉書被灌爆：不做功課、危言聳聽

台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤於社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」，引發網友熱烈討論。...

藍要政務官為邊境失守下台　吳思瑤：沒人敢究責盧秀燕？

國民黨立院黨團批評，民進黨立委吳思瑤說電商平台以「小包衝關」躲避防疫防線；因此，政務官應為邊境失守下台負責。吳思瑤今天提...

樂於與金正恩見面 川普：願意延長亞洲行

美國總統川普27日在空軍一號上接受媒體提問，川普表示，如果北韓最高領導人金正恩願意見面，他樂於與金正恩見面；川普表示，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。