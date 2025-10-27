美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒
美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨主席黃國昌今天說，這是嚴重的警訊跟提醒，面對美國高關稅政策，國人對賴政府充滿不信任，此時更應該重新檢討路線，「只是我們的萊爾校長，看不下這種善意提醒。」
美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，時代雜誌（Time）近日刊登此篇文章，內文提及台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，美國必須警惕台灣領袖賴清德的「魯莽行徑」，此文一出引發國內外各界議論。
黃國昌上午受訪時表示，時代雜誌刊登此篇投書，作者得以發出相關聲音，對於賴總統是嚴重警訊，面對當今中美兩國關係，我國是否會犧牲成為棄子、交易籌碼，過去台灣都把美國當成盟友，然而高關稅政策被如此對待，「賴政府處理對美關係，大家充滿高度不信任跟疑慮。」
黃國昌說，此時賴總統應該察納雅言，好好重新思考並反省路線，如何替國家爭取最大利益，「但是我們的萊爾校長，好像看不下這種善意提醒的批評」，中央社只是引述外媒報導，結果上下全部都遭到懲處，民進黨把台灣的民主搞得越來越沈淪，難道台灣又要回到威權時期？
黃國昌認為，民進黨政府只容許一言堂，還把國家通訊社看成自家傳聲筒，「這是我在這波事件，所看到最嚴重的問題。」
